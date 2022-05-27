Konyaaltı ACE Of MICE Fuarı'nda - Son Dakika
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Konyaaltı ACE Of MICE Fuarı'nda

27.05.2022 00:59
Konyaaltı ACE Of MICE Fuarı'nda

Konyaaltı Belediyesi, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ACE Of MICE Fuarı'na Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi ile katıldı.

Konyaaltı Belediyesi, İstanbul Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen ACE Of MICE Fuarı'na Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi ile katıldı.

Konyaaltı Belediyesi, İstanbul Kongre Merkezi'nde 25-27 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirilen ACE Of MICE Fuarı'na katıldı. Hem ulusal hem de uluslararası birçok büyük organizasyona ev sahipliği yapan Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi ile fuardaki yerini alan Konyaaltı Belediyesi standı, kongre, sergi ve toplantı sektörü temsilcilerini ağırladı. Konyaaltı Belediyesi standını ziyaret eden sektör temsilcileri, Antalya'nın en büyük kongre merkezlerinden biri olan Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi ile ilgili en ince detaylara kadar bilgi sahibi oldu.

"Antalya için önemi büyük"

Konyaaltı Belediye Başkan Yardımcısı Tuğba Erke Bostan da fuarın açılışından itibaren Konyaaltı Belediyesi standını ziyaret eden sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Antalya Tanıtım Vakfı (ATAV) Başkanı Yeliz Gül Ege'nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ziyaretçiyi stantta ağırlayarak sohbet eden Bostan, ziyaretçilere Nazım Hikmet Fuar ve Kongre Merkezi'nin Antalya için önemini anlattı. Yılın 12 ayı ulusal ve uluslararası birçok alanda organizasyona ev sahipliği yapan Kongre Merkezi, ziyaretçilerin beğenisini topladı. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Konyaaltı ACE Of MICE Fuarı'nda - Son Dakika


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