KOOP-DES Programı 2024 İkinci Çağrı Dönemi Başvuruları Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

KOOP-DES Programı 2024 İkinci Çağrı Dönemi Başvuruları Başladı

KOOP-DES Programı 2024 İkinci Çağrı Dönemi Başvuruları Başladı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında 2024 yılı ikinci çağrı dönemi başvurularının başladığını duyurdu. Kooperatifler, mal alımlarında 400 bin liraya, hizmet alımlarında 60 bin liraya, nitelikli personel istihdamlarında bir personel için yıllık 204 bin liraya ve iki personel içinse yıllık 408 bin liraya kadar hibe desteklerinden faydalanabilecekler.

04.07.2024 10:46
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TİCARET Bakanı Ömer Bolat, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında 2024 yılı ikinci çağrı dönemini başvurularının başladığını duyurdu.

Bakan Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ticaret Bakanlığı olarak, KOOP-DES kapsamında, kooperatiflerimize projeleri bazında nakdi destekler sağlamaya devam ediyoruz. Bu kapsamda; 2024 yılı ikinci çağrı dönemini kooperatiflerimizin başvurularına açmış bulunuyoruz. Kooperatiflerimiz; mal alımlarında 400 bin liraya, hizmet alımlarında 60 bin liraya, nitelikli personel istihdamlarında bir personel için yıllık 204 bin liraya ve iki personel içinse yıllık 408 bin liraya kadar hibe desteklerimizden faydalanabilecektir. Ticaret Bakanlığımız görev alanında yer alan tüm kooperatiflerimize ve üst kuruluşlarına açık olan Program kapsamındaki proje başvuruları, 31 Temmuz 2024 tarihine kadar Ticaret İl Müdürlüklerimize yapılabilecektir" dedi.

Kaynak: DHA

Ticaret Bakanı, Ömer Bolat, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOOP-DES Programı 2024 İkinci Çağrı Dönemi Başvuruları Başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: KOOP-DES Programı 2024 İkinci Çağrı Dönemi Başvuruları Başladı - Son Dakika
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