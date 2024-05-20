KOOP-DES Programı ile 97 Projeye 20 Milyon 500 Bin Lira Destek - Son Dakika
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Ekonomi

KOOP-DES Programı ile 97 Projeye 20 Milyon 500 Bin Lira Destek

Ticaret Bakanlığı tarafından hayata geçirilen Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında, 2024 yılında makine ekipman alımı ve nitelikli personel istihdamı konularında 97 projeye 20 milyon 500 bin liradan fazla destek sağlanacak. Program, kadın emeğini değerlendirmeyi amaçlayan kooperatiflere hibe desteği vermektedir.

20.05.2024 10:15
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Ticaret Bakanlığınca hayata geçirilen Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında, 2024 yılı makine ekipman alımı ve nitelikli personel istihdamı konularındaki 97 projeye 20 milyon 500 bin liradan fazla destek sağlanacak

Ticaret Bakanlığınca hayata geçirilen Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında, 2020 yılından bu yana ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere hibe desteği veriliyor. Bu çerçevede KOOP-DES projesi çerçevesinde 2024 yılı için yapılacak olan ilk destekler açıklandı.

97 projeye 20 milyon liradan fazla destek

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, 2024 yılı için kuruluş, işleyişi ve denetimleri bakanlıkça gerçekleştirilen tüm kooperatif ve üst kuruluşların programa başvuru yapabildiği belirtilerek, şu ifadelere yer verildi:

"Kooperatiflerin sunmuş olduğu projeleri; üretim ve istihdama katkısı, faaliyet gösterdiği sektör, bulunduğu il, kooperatifin durumu dikkate alınarak değerlendiriliyor. 2024 yılı ilk çağrı döneminde yapılan başvurulardaki projelerin değerlendirilmesi sonucu, 40 ilden 89 kooperatifin makine ekipman alımı ve nitelikli personel istihdamı konularındaki 97 projesi desteklenmeye değer görüldü. Projelerin toplam tutarı 26 milyon 642 bin 147 lira olurken, Ticaret Bakanlığınca sağlanacak toplam hibe tutarı ise 20 milyon 585 bin 53 lira oldu." - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi KOOP-DES Programı ile 97 Projeye 20 Milyon 500 Bin Lira Destek - Son Dakika

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