KOOP-DES Programı kapsamında 97 projeye 20 milyon lira hibe desteği sağlanacak - Son Dakika
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Ekonomi

KOOP-DES Programı kapsamında 97 projeye 20 milyon lira hibe desteği sağlanacak

KOOP-DES Programı kapsamında 97 projeye 20 milyon lira hibe desteği sağlanacak

Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında yılın ilk çağrı döneminde başvuran 97 projeye 20 milyon 585 bin 53 lira hibe desteği sağlayacak. Bu destekle, kadınların çoğunlukta olduğu ve kadın emeğini değerlendiren kooperatiflerin kuruluş, işleyiş ve denetimleri Bakanlık tarafından gerçekleştirilen projeler desteklenmeye değer bulundu.

20.05.2024 09:37
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Ticaret Bakanlığı, Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) kapsamında yılın ilk çağrı döneminde başvuran 97 projeye 20 milyon 585 bin 53 lira hibe desteği sağlayacak.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu yılın ilk çağrı dönemine ilişkin KOOP-DES başvuru sonuçları ve hibe tutarları belli oldu.

Söz konusu program kapsamında, 2020 yılından bu yana ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatiflere Bakanlıkça hibe desteği veriliyor.

Proje kapsamında bu yıl için kuruluş, işleyiş ve denetimleri Bakanlıkça gerçekleştirilen tüm kooperatif ve üst kuruluşlarının programa başvuru yapabilmesi sağlandı.

Kooperatiflerin sunduğu projeler, üretim ve istihdama katkısı, faaliyet gösterdiği sektör, bulunduğu il ile kooperatifin durumu dikkate alınarak değerlendirildi.

Bu yılın ilk çağrı dönemindeki projelerin değerlendirilmesi sonucunda, 40 ilden 89 kooperatifin makine ekipman alımı ve nitelikli personel istihdamı konularındaki 97 projesi desteklenmeye değer görüldü.

Projelerin tutarı 26 milyon 642 bin 147 lira olurken, Bakanlıkça sağlanacak hibe tutarı 20 milyon 585 bin 53 lira olarak belirlendi.

Hibe desteği olarak 2020 ve 2021 yıllarında 14,3'er milyon lira, 2022'de 20,4 milyon lira ve 2023'de 27,4 milyon lira verilmişti.

Kaynak: AA

Ticaret Bakanlığı, Hibe Desteği, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOOP-DES Programı kapsamında 97 projeye 20 milyon lira hibe desteği sağlanacak - Son Dakika

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