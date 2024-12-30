Kopuz: 2024 Ekonomide İyimser Beklentiler

Ekonomi

İstanbul Ticaret Borsası (İSTİB) Başkanı Ali Kopuz, 2024 yılına sıkı para ve maliye politikalarının yön verdiğini belirterek, "Önümüzdeki yıl büyüme, enflasyon ve faiz hedeflerinin büyük oranda yakalanacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Kopuz, yaptığı yazılı açıklamada, 2024 yılını değerlendirirken, 2025 senesine ilişkin beklentilerini paylaştı.

Türkiye'de 2024 yılına sıkı para ve maliye politikalarının yön verdiğini kaydeden Kopuz, enflasyon ve faizin düşürülmesi için uygulanan politikaların, büyümeden işsizliğe birçok alanda etkisini gösterdiğini, buna rağmen ortalamanın altında da olsa büyümenin sürdüğünü, işsizliğin yüzde 10'un altına çekildiğini anlattı.

Kopuz, bu yıl Türkiye ve dünyada önemli gelişmeler yaşandığını, Donald Trump'ın ABD Başkanı seçilmesiyle ticaret savaşları ve ABD dolarına karşı rezerv para oluşturma girişimlerinin canlandığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Aynı anda ekonomik korumacılık rüzgarları daha güçlü esmeye başladı. ABD'nin bu yaklaşımın uzun vadede devam etmeyeceğini umuyoruz. Zira hemen her ülkenin rekabetçi üretim yapabildiği ürünler bulunuyor. Böylesi bir ticaret savaşından tüm taraflar yara alacaktır. 2024'te İsrail'in Gazze'deki katliamları sürerken uluslararası tepkiler de yavaş da olsa gelmeye başladı ve İsrail'i soykırım suçlamasıyla yargılayan Uluslararası Ceza Mahkemesi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı verdi. Rusya- Ukrayna savaşı bölgesel istikrarsızlığı besleyerek devam ediyor ve Suriye'de yıllardır millete zulmeden Baas rejimi ve Beşar Esed yıkıldı."

"Faiz indirimi hükümetin kararlılığının güven ortamı oluşturduğunu gösteriyor"

Ali Kopuz, tüm bu gelişmelerin Türkiye'yi etkilediğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:

"Bizzat ABD'nin seçilmiş başkanı Trump'ın da ifade ettiği gibi bölgenin kaderini belirleyen güç olarak en önemli aktör haline gelen ülkemiz, bölgenin istikrara kavuşması ve adil bir düzen kurulması için çalışıyor. Son olarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Suriye'nin bitkisel ve hayvansal üretim ihtiyaçlarını belirleyerek destek olacağımızı duyurdu. İnşallah komşularımızın istikrara kavuşması, sınırlarımızın güvenliği ve terörün kaynaklarının kurutulması için 2025'te güzel gelişmeler olacaktır."

Kopuz, 2024'te fiyat istikrarının tesisi için yürütülen politikaların ekonomiye yön verdiğine işaret ederek, sıkı para ve maliye politikalarının etkisiyle Türkiye ekonomisinin üçüncü çeyrekte yıllık bazda yüzde 2,1 büyüdüğünü bildirdi.

Ali Kopuz, "Tüm dengelerin gözetilmesiyle belirlenen asgari ücretin açıklanmasının ardından gelen Merkez Bankasının faiz indirim kararı Hükümetin kararlılığının güven ortamı oluşturduğunu gösteriyor. Bu nedenle önümüzdeki yıl büyüme, enflasyon ve faiz hedeflerinin büyük oranda yakalanacağına inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.

"Mevcut görünüm, 2025'te temkinli iyimser olmayı gerektiriyor"

İSTİB Başkanı Kopuz, fiyat istikrarının sağlanması hedefine ulaştıklarında, Türk ekonomisinin dinamik yapısıyla çok daha güçlü büyüme oranları elde edeceklerini belirterek, "Bu yüzden, bu zamana kadar büyüme başta olmak üzere çeşitli bedeller ödenmişken, kararlılıkla bu işi sürdürmemiz gerekiyor. Bu noktada temel meselemiz, faizi indirmeyi mümkün kılacak koşulları oluşturmaktır. İçerde ve dışardaki mevcut görünüm ve gidişat, 2025 yılında temkinli bir iyimserlik içinde olmayı gerektiriyor." ifadelerini kulandı.

Kopuz, tarım ve gıda konusuna da değinerek, Türkiye'nin tarımsal hasıla ve ihracatının sürekli arttığını, ancak potansiyelin çok daha büyük olduğunu bildirdi.

Tarımsal hasılanın 60 milyar dolarlardan 100 milyar doların üstüne, ihracatın ise iki katına çıkarılmasının mümkün olduğunu vurgulayan Kopuz, "Tarımsal hasılamızı artırmak için ölçek ekonomisi kurallarına uygun ve planlı uygulamalı, ileri teknolojik üretimi yaygınlaştırmalıyız. İhracatımızın önündeki en büyük engel ise eğitimsizlik ve denetimsizlik nedeniyle hatalı tarım ilacı kullanımıdır. Pestisit sorununu çözdüğümüzde tarımsal ihracatımızın artış hızının şaşırtıcı derecede yükseleceğine inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.