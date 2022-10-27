Dünyanın en büyük iPhone tesisinde koronavirüs krizi! 300 bin çalışan karantinaya girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Dünyanın en büyük iPhone tesisinde koronavirüs krizi! 300 bin çalışan karantinaya girdi

27.10.2022 22:19
Dünyanın en büyük iPhone tesisinde koronavirüs krizi! 300 bin çalışan karantinaya girdi

Koronavirüs salgını bu kez de Çin'deki en büyük iPhone üretim tesisini etkiledi. Artan vakalar sebebiyle Cıngcou şehrindeki fabrikada "kapalı devre" üretime geçilirken, kampüsün etrafı metal bariyerlerle kapatıldı. Dev tesiste toplam 300 bin kişi karantina altında.

Çin'de Apple'ın akıllı telefonu iPhone'ların üretildiği en büyük tesislerden olan, Tayvanlı Foxconn şirketinin Hınan eyaletindeki fabrikasında Kovid-19 vakaları nedeniyle uygulanan salgın koruma tedbirleri işçilerin günlük yaşamını zora soktu. Cıngcou şehrindeki üretim tesisinde salgın tedbirleri ve hareket kısıtlamalarının yarattığı sıkıntılar, Çin'de sosyal medya platformlarında yapılan paylaşımlarla gündeme geldi.

300 BİN KİŞİ ÇALIŞTIĞI TESİSTE "KAPALI DEVRE" ÜRETİME GEÇİLDİ

Paylaşımlarda, yaklaşık 300 bin işçinin çalıştığı tesiste ekimin ilk haftasından itibaren "kapalı devre" üretime geçildiği, kampüsün etrafının metal bariyerlerle kapatıldığı, yemekhane ve kafeteryalarda yemek yemenin yasaklandığı, işçilerin kampüste yalnızca belirli güzergahları kullanarak yurtlarına gitmelerine izin verildiği iddia edildi.

Salgın koruma tedbirlerinin uygulanmasındaki ihmallere dikkat çekilen paylaşımlarda, fabrika yönetiminin vakalara zamanında müdahale etmediği, Kovid-19 tespit edilenlerin işçilerin yurt odalarında tecrit edildiği, bir grup işçinin ise yapımı henüz tamamlanmayan bir yurt binasında karantinaya alındığı öne sürüldü. Karantinadaki işçiler yeterli gıda ve sağlık bakımı sağlanmadığından yakınırken sosyal medyada sorunları dile getiren paylaşımlar sansürlendi.

Dünyanın en büyük iPhone üretim tesisinde koronavirüs alarmı! 300 bin kişi karantina altında

FAXCONN'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Foxconn, yaptığı açıklamada, "az sayıda çalışanın salgından etkilendiğini" doğrularken tedbirlerin yerel salgın koruma politikaları uyarınca alındığını savundu. Açıklamada, "Salgından etkilenen az sayıda çalışan için Foxconn, yerel salgın önleme politikalarına uygun olarak, maddi ihtiyaçlar, psikolojik destek ve hızlı geri bildirim dahil yaşamı idame için gerekli güvenceleri sağlamaktadır." ifadesine yer verildi. Apple, konuyla ilgili açıklama yapmadı.

Dünyanın en büyük iPhone üretim tesisinde koronavirüs alarmı! 300 bin kişi karantina altında

SON 24 SAATTE 26 VAKA

Foxconn'un fabrikasının bulunduğu 10 milyonluk Cıngcou şehrinde son 24 saatte 3'ü hastalık belirtisi gösteren 26 vaka tespit edilirken, işçilerin bu toplama dahil edilip edilmediği bilinmiyor. Vaka sayısı az olmasına ve büyük bölümünün hastalık belirtisi göstermemesine rağmen karantina tedbirlerine başvurulması, Çin'in "sıfır vaka" olarak adlandırılan katı salgın kontrol tedbirlerindeki ısrar edeceğine işaret ediyor.

Kovid-19 vakalarını ortaya çıktığı yerde bastırmayı ve bulaşma zincirini kesmeyi hedefleyen strateji, karantina, seyahat kısıtlamaları, toplu testler, imalat, ticaret ve hizmetler sektöründeki işletmelerin faaliyetlerinin kısıtlanması veya kapalı devre sürdürülmesi gibi katı ve geniş ölçekli tedbirleri gerektiriyor. Tedbirler, hayatın olağan akışına müdahalenin yanında ekonomik maliyeti açısından da tartışmalara yol açıyor.

YORUMLAR
500
iPhone 14 Pro Max 5G indirme hızı ne kadar? Sonuçlar şaşırttı iPhone 14 Pro Max 5G indirme hızı ne kadar? Sonuçlar şaşırttı

iPhone 14, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Dünyanın en büyük iPhone tesisinde koronavirüs krizi! 300 bin çalışan karantinaya girdi - Son Dakika


Son Dakika
22:11 Dünyanın en büyük iPhone tesisinde koronavirüs krizi! 300 bin çalışan karantinaya girdi
21:56 Başakşehir, deplasmanda Fiorentina'ya 2-1 mağlup oldu
21:41 Kadıköy'de büyük geri dönüş! Fenerbahçe, 3 farklı geri düştüğü maçta Rennes ile beraberliği yakaladı
21:38 Almanya'da genç kadın, attığı tokadın bedelini ağır ödedi! İşte sonrasında yaşananlar
21:18 Fenerbahçe, Rennes maçında yıldız futbolcusunu sakatladı!
21:03 Jorge Jesus bu kez başları öne eğdi! Fenerbahçe, 14 yıl sonra ilk kez bu duruma düştü
20:52 Trabzonspor, deplasmanda Kızılyıldız'a konuk oluyor! Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu
20:38 Fenerbahçe, Rennes maçında şoku yaşadı! Tribünler Altay Bayındır'a tepkili
20:19 Rennes'in Fenerbahçe'ye attığı gol öncesi yaşananlar tepki topladı
19:38 Yalova Belediyesi'ndeki zimmet davasında ortalık birbirine girdi! CHP'li vekiller duruşmadan ayrıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2022 22:26:27. #1.12#
SON DAKİKA: Dünyanın en büyük iPhone tesisinde koronavirüs krizi! 300 bin çalışan karantinaya girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement