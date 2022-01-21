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KOSGEB'den genç istihdamına büyük destek - Son Dakika

KOSGEB'den genç istihdamına büyük destek

21.01.2022 11:50
KOSGEB'den genç istihdamına büyük destek

KOSGEB Bilgi yönetimi ve Karar Destek Dairesi Başkanı Alirıza Ozan Kemaloğlu ve KOSGEB Manisa Müdürü Mahmut Oğuz Kılınç Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ı makamında ziyaret etti.

KOSGEB Bilgi yönetimi ve Karar Destek Dairesi Başkanı Alirıza Ozan Kemaloğlu ve KOSGEB Manisa Müdürü Mahmut Oğuz Kılınç Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette KOSGEB'in iş dünyasına sunduğu yeni destek paketleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

KOSGEB Bilgi yönetimi ve Karar Destek Dairesi Başkanı Alirıza Ozan Kemaloğlu ve KOSGEB Manisa Müdürü Mahmut Oğuz Kılınç Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz'ı ziyaret ederken, ziyarete Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sezen Şenay da katıldı.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Covid-19 ile birlikte iş dünyası olarak çok zor günler geçirdik. Bunların yansımasını hala hissediyoruz. Bu kapsamda KOSGEB MKİ Hızlı Destek Programı'nın, iş dünyasının kalifiye personel sorununa çözüm olacak. Sağlanan destekler çok önemli. KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı kapsamında, son 12 ayda çalışan sayısını koruyup, meslek lisesi veya üniversite mezunu gençleri en az 12 ay istihdam etme taahhüdünde bulunan işletmelere 100 bin lira destek verilecek. Söz konusu destek işletmelerdeki nitelikli istihdamı artıracak. Her geçen gün gelişen ve değişen teknolojilere, yeni üretim ve pazarlama metotlarına ayak uydurmak zorunda olan firmalarımızın KOSGEB'in Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı'na dahil olmalarını arzu ediyoruz. Bu konuda üyelerimiz odamızda faaliyet gösteren KOSGEB temsilcilik ofisimizden de detaylı bilgi alabilirler" dedi.

Programın amacı

KOSGEB - Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) hızlı destek programının amacı, "KOSGEB Mikro ve Küçük İşletmelere (MKİ) Hızlı Destek Programının amacı; MKİ'lerin salgın şartlarında faaliyetlerini sürdürmelerinin ve geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etmelerinin sağlanması" olarak açıklanırken, destek kapsamında, "İmalat, bilgisayar programlama, bilimsel Ar-Ge sektörleri ile Covid-19 salgınının nispeten daha fazla etkilediği bazı hizmet ve ticaret sektörlerindeki MKİ'lere: 1981 ve sonrası doğumlu, son 3 yılda 180 günden fazla çalışmamış üniversite veya mesleki ya da teknik lise mezunu en az bir yeni personelin '12 ay boyunca istihdam edilmesi taahhüdü', 'Başvuru dönemi ilanından önceki 12 aylık ortalama istihdamın korunması' şartıyla yeni istihdam edilecek personel başına 100 bin TL geri ödemeli destek verilecek. İşletme sahibi kadın ise veya işe alınan personel kadın ise, destek personel başına 10 bin TL artırımlı olarak uygulanacaktır. Başvuru dönemi ilan tarihinden önceki ayda işletmede çalışmıyor olan personel 'yeni' kabul edilecektir. Mikro işletmeler en fazla 2 personel, küçük işletmeler en fazla 5 personel için destek alabilecek. Destek kapsamında istihdam taahhüdünde bulunulan personelin işten ayrılması/değiştirilmesi durumunda, şartlara uygun yeni bir personel istihdam edilebilecek. Programının önceki başvuru dönemlerinden yararlananlar, yeni başvuru dönemi şartlarını karşılamak kaydıyla bu dönemde de programa başvuru yapabilecek."

Başvuru şartları

Başvuru şartları ise şöyle bildirildi: "Destekten yararlanabilecek MKİ'lerin sektörleri; Program Bilgilendirme Sayfasında yayınlanıyor. Covid-19 salgınından önce de aktif olduğu kabul edilen MKİ'ler başvuru yapabilecektir. 2019 yılında asgari 75 bin TL net satış hasılatı elde edilmiş olması, salgından önce aktif işletme olmanın kanıtı sayılacaktır. Bu kriter 2017 ve sonrasında kurulan yenilikçi genç işletmelerde aranmayacak. Destek kapsamında yeni istihdam edilebilecek personelde aranan şartlar: Üniversite (2 yıllık ve üstü) ya da mesleki ve/veya teknik lise mezunu olmalı. Başvuru döneminin ilan edildiği aydan önceki ayda MKİ'de çalışmıyor olmalı. Başvuru döneminin ilan edildiği aydan itibaren son 3 yıl içinde toplam SGK 4A'lı prim günü sayısı 180'den fazla olmamalı. 1981 ve sonrası doğumlu olmalı. Yabancı uyruklu personel istihdam edilemez. Başvuru yeri: Başvuru kriterlerini karşılayan mikro ve küçük işletmeler www.kosgeb.gov.tr adresindeki 'E-Hizmetler' menüsünden 'Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı Başvurusu' alt menüsünü seçerek online başvuru yapabilecektir. KOSGEB Veritabanına kayıtlı olmayan veya KOBİ Bilgi Beyannamesi güncel olmayan işletmeler, önce kayıt ve güncelleme işlemini yapmalıdır. Program başvuruları 31 Mart 2022'ye kadar yapılabilecektir. Program başvurusuna geçici onay verilen işletmelerin, istihdam edilen personel için ödeme talebi yapabilecekleri son tarih 25 Mayıs 2022'dir."

Faizsiz geri ödeme

Geri ödeme hakkında ise şu bilgiler verildi: "Geçmiş dönem ortalama istihdam seviyelerini koruyarak yeni personel istihdam etme taahhütlerini yerine getirmiş olmak kaydıyla; MKİ'ler kullandıkları desteği 24 ay geri ödemesiz dönemi takiben 4'er aylık 6 taksitte faizsiz ve komisyonsuz olarak KOSGEB'e geri ödenecek. Detaylı bilgi www.kosgeb.gov.tr adresindeki Program Bilgilendirme Sayfasından ve KOSGEB Temsilciliğimizden alınabilecek." - MANİSA

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Mahmut Oğuz, İstihdam, Ticaret, Manisa, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KOSGEB'den genç istihdamına büyük destek - Son Dakika Ekonomi


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