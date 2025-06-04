KOSGEB'den KOBİ Destek Toplantısı - Son Dakika
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Ekonomi

KOSGEB'den KOBİ Destek Toplantısı

04.06.2025 11:38
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KOSGEB Başkanı, Bursa'da KOBİ'ler için destek ve dönüşüm programlarını anlattı.

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) Başkanı Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Bursa'da "KOBİ'ler için Destek ve Dönüşüm Programları Bilgilendirme Toplantısı"na katıldı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (BTSO) yapılan açıklamaya göre, KOSGEB işbirliğiyle "KOBİ'ler için Destek ve Dönüşüm Programları Bilgilendirme Toplantısı" düzenlendi.

Toplantıdaki görüşlerine yer verilen İbrahimcioğlu, KOBİ'lerin ve kurumların dünyadaki yeni gelişmelere uyum sağlayabilmeleri için bazı dönüşümlere ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Bu dönüşüm için KOSGEB olarak, 2024-2028 yıllarını kapsayan strateji planı hazırladıklarını belirten İbrahimcioğlu, " Türkiye'de 3,7 milyon KOBİ var. Biz, bugüne kadar 1 milyon 350 bin KOBİ'ye 188 milyar liralık destek sağladık. Bu 188 milyar liralık desteğin 184 milyar liralık kısmı, son 23 yılda verildi." ifadesini kullandı.

Kadın girişimcilere özel bir önem verdiklerini aktaran İbrahimcioğlu, KOSGEB desteklerinin yüzde 40'tan fazlasının kadın girişimcilere verildiğini bildirdi.

İbrahimcioğlu, yeni destekleri KOBİ'lerin ihtiyaçlarına çözüm geliştirecekleri şekilde planladıklarına değinerek, şunları kaydetti:

"Yeni sistemde girişimci, kendi ihtiyaçlarını kendi belirlesin istiyoruz. Bir anlamda KOBİ'lere sınırı, büyüklüğü belli bir alışveriş sepeti veriyoruz. KOBİ'lerden tek istediğimiz, ihtiyaçlarına uygun şekilde bu sepeti doldurmaları. Kurulum aşamasından uluslararasılaşmaya kadar seçici destek veriyoruz. Erişilebilirlik vizyonu çerçevesinde de KOBİ'lerin ayağına giden bir KOSGEB var. Her perşembe günü sahaya çıkarak bizzat KOBİ'lere yerinde bilgilendirme yapıyoruz. Bu uygulamayı geçen yıl ocak ayında başlattık. Bu süreçte 230 bin KOBİ'yi yerinde ziyaret ettik. KOBİ'lerimizin yanındayız. Bunun için çaba sarf ediyoruz. Ziyaretlerimizde uzman arkadaşlarımız rehberlik yapıyor. Beklenti ölçüm ve değerlendirme anketleri gerçekleştiriyor."

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da KOBİ'lerin bir ülkenin kalkınma ve ekonomik zenginliğinin en önemli göstergelerinden biri olduğunu belirtti.

Türkiye genelindeki yaklaşık 4,5 milyon girişimin iller bazındaki dağılımında Bursa'nın 5. sırada yer aldığı bilgisini veren Burkay, "Mikro ölçekli şirketlerde yüzde 4,52, küçük ölçekli şirketlerde yüzde 5,61 ve orta ölçekli şirketlerde yüzde 6,7 oranındaki payıyla Bursa, Türkiye'nin önemli bir KOBİ merkezi konumunda." değerlendirmesinde bulundu.

Girişimcilik, kapasite geliştirme, küresel rekabetçilik ve KOBİ Dijital Dönüşüm Destek Programları hakkında detaylı sunumların gerçekleştirildiği toplantı, soru-cevap bölümüyle sona erdi.

Kaynak: AA

Ahmet Serdar İbrahimcioğlu, Yerel Yönetim, Ekonomi, Finans, Kosgeb, bursa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KOSGEB'den KOBİ Destek Toplantısı - Son Dakika

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