KOSGEB Destek Programı İkinci Dönemi Başladı

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) Kapasite Geliştirme Destek Programı 2'nci başvuru döneminin başladığını açıkladı.

Bakan Kacır, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, küçük ve orta büyüklükteki işletmeleri büyütmek için hayata geçirilen, KOSGEB Kapasite Geliştirme Destek Programı'nda 2'inci başvuru döneminin başladığını belirtti. Kacır, "20 milyon lira üst limitli, 36 ay vadeli finansman için 20 puanlık faiz/kar payı desteği sağlıyoruz. Bu yılın ilk başvuru döneminde 19,4 milyar TL yatırım tutarıyla, 877 işletmenin projesini destekliyoruz. Hedefimiz; işletmelerimizin dijitalleşmeden verimliliğe, ihracattan sürdürülebilirliğe her alanda güçlenmesini sağlamak ve rekabetçiliğini artırmak. Daha güçlü, daha üretken Türkiye için KOBİ'lerimizin yanındayız" dedi. 2 Mayıs itibarıyla başlayan başvurular, 30 Haziran 2025 tarihine kadar yapılabilecek. Detaylara, http://kosgeb.gov.tr internet adresinden ulaşılabilecek.