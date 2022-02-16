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"KOSGEB destek ve hibeleri" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika

"KOSGEB destek ve hibeleri" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi

16.02.2022 17:32
"KOSGEB destek ve hibeleri" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi

Gaziantep'te "KOSGEB Destek ve Hibeleri" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gaziantep'te "KOSGEB Destek ve Hibeleri" konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Gaziantep Sanayi Odası Mesleki Eğitim Merkezi'nde (GSO-MEM) gerçekleştirilen toplantıya GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Başkan Yardımcısı Ferhan Sağım, KOSGEB Gaziantep İl Müdürü Muhammed Paksoy ve firma temsilcileri katıldı. GSO ve KOSGEB Gaziantep İl Müdürlüğü iş birliğinde gerçekleştirilen programın açılış konuşmasını yapan Adnan Ünverdi, üretimin temel taşı olan KOBİ'lerin işlerini geliştirme ve yeniliklere adapte olmaları noktasında verilen desteklerin önemine işaret ederek, firmaları verilen desteklerden faydalanmaya davet etti. KOSGEB'in özellikle günün koşullarına uygun destek modelleri ile girişimcilere ve KOBİ'lere avantajlı imkanlar sunduğunu kaydeden Ünverdi, "Pandeminin de etkisiyle yaşanan ekonomik zorluklar göz önünde bulundurulduğunda verilen destekler bir taraftan da sürdürülebilirliğe katkıda bulunuyor. Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programı da, istihdam vurgusu yapılan ve yararlanma şartlarının oldukça cazip olduğu bir destek programı olarak göze çarpıyor. Verilen desteklerin güzel dönüşlerinin olacağına inanıyor, şehrimiz işletmelerinin gelişmesi için başarılı çalışmalar yürüten İl Müdürümüz Muhammed Paksoy ve ekibine iş birlikleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Ünverdi, artan kur ve buna bağlı olarak KOBİ tanımında yer alan mali bilanço üst sınırında değişikliğe gidilmesi gerektiğine dikkat çekerek, "Mali bilançosu 125 milyon TL'ye kadar olan firmalar KOBİ olarak tanımlanıyor. Ancak son dönemde döviz kurundaki artışlar nedeniyle çoğu firmamız KOBİ niteliğini kaybettiler. Bu nedenle KOBİ tanımı mali bilanço yönüyle yeniden gözden geçirilerek bir güncellenme yapılması gerekmektedir. Çoğu firmamız maalesef KOSGEB ve benzeri desteklerden bu sebeple faydalanamıyor. KOSGEB'in, KOBİ tanımında mali bilanço kısmında bir değişiklik yaparak 125 milyon TL olan üst sınırı artırması önem taşıyor" şeklinde konuştu.

Muhammed Paksoy ise, verilen teşvik ve desteklerin firmaların büyümesi üzerindeki etkisinin büyük olduğunu belitti. Teşvik ve destekler hakkında katılımcılara bilgiler veren Paksoy; Girişimcilik Destekleri, Ar-Ge ve Teknolojik Üretim Yerlileştirme Destekleri, İşletme Geliştirme ve Büyüme Desteği, KOBİ Finansman Destekleri, İŞGEM/TEKMER Destekleri, Laboratuvar Hizmetleri, Rehberlik ve Danışmanlık Hizmetleri, Mikro ve Küçük İşletmelere Hızlı Destek Programları'nın içeriği ve faydalanma şartlarını anlattı.

Verilen bilgilerin ardından katılımcılardan gelen sorular yanıtlandı. - GAZİANTEP

KOSGEB destek ve hibeleri konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi
KOSGEB destek ve hibeleri konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi
KOSGEB destek ve hibeleri konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi
KOSGEB destek ve hibeleri konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi

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Küçük Ve Orta Büyüklükteki İşletmeler, Gaziantep Sanayi Odası, Mesleki Eğitim, Gaziantep, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi 'KOSGEB destek ve hibeleri' konulu bilgilendirme toplantısı düzenlendi - Son Dakika Ekonomi


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