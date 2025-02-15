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Ekonomi

Köy kadınları süte değer katıyor

Köy kadınları süte değer katıyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki kadınlar, kooperatif ile sütlerini değerlendirerek kazanç sağlıyor.

15.02.2025 12:19
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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde köylü kadınlar, besledikleri hayvanlardan elde ettikleri süte, kurdukları kooperatif aracılığıyla değer katıyor.

Kümbet köyünde, uzun yıllardır yapılan manda besiciliği kadınların emeğiyle yürütülüyor.

Köyde birçok evde hayvancılığın yapılması nedeniyle elde ettikleri süt ve süt ürünlerini değerinde satmakta zorlanan kadınlar, 2022'de Kümbet Köyü Kadın Tarımsal Kalkınma Kooperatifini kurdu.

Elde ettikleri ürünlerini kooperatif aracılığıyla satan kadınlar, daha fazla gelir sağlamaya başladı.

Kooperatif sayesinde süte değer katan kadınlar, daha çok kişiye ulaşabilmek amacıyla mandıra kurmayı hedefliyor.

Kooperatif Başkanı Hatice Karakuş, AA muhabirine, köyde kadınlarla güzel işler yaptıklarını söyledi.

Manda yetiştiriciliğinin köyde çok uzun yıllardır süregelen bir gelenek olduğunu anlatan Karakuş, "Buradaki hayvanların hepsini köylüler kendi paralarıyla aldı. Kendi hayvanlarımızı değerlendirmek için kooperatif kurduk." dedi.

Karakuş, şu an kooperatiflerine üye 20 kadının bulunduğunu dile getirdi.

Kapasitelerini artırarak daha çok kişiye ulaşmak istediklerini vurgulayan Karakuş, şöyle konuştu:

"Elimizde ürünlerimizi koyacak soğutucular var ancak bir mandıramız olmadığı için kullanamıyoruz. Eğer mandıramız olursa bizden süt isteyecek herkese yetecek sütümüz ve ürünümüz var. Köyümüzde şu an 200'e yakın hayvanımız var. Kooperatiften önce sütümüzü çok düşük fiyata satabiliyorduk. Kooperatif sayesinde ürünümüz değerlendi. İnşallah daha da değerlenecek."

"Kooperatif kurulmadan önce sütlerimiz elimizde kalıyordu"

Ülkü Öcalan da kooperatif sayesinde artık ürünlerinin ellerinde kalmadığını belirtti.

Güzel bir kazanç da elde ettiklerini anlatan Öcalan, şöyle devam etti:

"Kooperatif kurulmadan önce sütlerimiz elimizde kalıyordu, başka yerlere götürmek zorunda kalıyorduk. 5'e vereceğimizi 3'e veriyorduk. Kooperatifi kurduk, sütlerimiz değerlendi, fiyatlarımız yükseldi. Herkes çocuğunu onun sayesinde yetiştirdi, okuttu. Mesela ben 3 çocuk okuttum. Hiçbir zaman kocalarımızın eline bakmadık. Çocuklarımızın harçlığını verdik, sütümüzü sattık, değerlendirdik."

Duygu Öcalan ise kooperatif sayesinde mandalarından elde ettikleri sütlerin değer kazandığını belirterek, mandıra kurulması halinde köylerinin daha da kalkınacağını kaydetti.

Kaynak: AA

osmaniye, Ekonomi, Kadirli, Tarım, Kadın, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Köy kadınları süte değer katıyor - Son Dakika

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