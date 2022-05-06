Köyceğiz'de Ata Tohumları üreticilerle buluştu - Son Dakika
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Köyceğiz'de Ata Tohumları üreticilerle buluştu

06.05.2022 10:48
Köyceğiz'de Ata Tohumları üreticilerle buluştu

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Ata Tohumlarından üretilen sebze fideleri çiftçilere törenle teslim edildi.

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde Ata Tohumlarından üretilen sebze fideleri çiftçilere törenle teslim edildi.

"Ata Tohumları" 1963 yılından itibaren, özel silolarda koruma altına alınan, Ege Tarımsal Araştırmalar Enstitüsü tarafından Tohum Gen Bankasında korunarak bugünlere kadar korunmuş olan tohumlar, Muğla Valiliği İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün yürütmüş olduğu "Ata Tohumu "projesi çerçevesinde, Köyceğiz'in mahallelerinde sebze üretimi yapan üreticilere (domates, biber ve patlıcan fideleri) teslim edildi.

Fide dağıtım programına, Köyceğiz Kaymakamı Mustafa Maslak, Kaymakam Adayı Emin Cevat Tutar, Köyceğiz İlçe Tarım ve Orman Müdürü Eşref Arslan, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet İlhan, MHP İlçe Başkanı Mehmet Zafer Türkmen, Ziraat Odası Başkanı Şaban Ali Çetin, Mahalle Muhtarları ve üreticiler katıldı. - MUĞLA

Köyceğiz'de Ata Tohumları üreticilerle buluştu
Köyceğiz'de Ata Tohumları üreticilerle buluştu
Köyceğiz'de Ata Tohumları üreticilerle buluştu
Köyceğiz'de Ata Tohumları üreticilerle buluştu
Köyceğiz'de Ata Tohumları üreticilerle buluştu
Köyceğiz'de Ata Tohumları üreticilerle buluştu
Köyceğiz'de Ata Tohumları üreticilerle buluştu

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Hisarcık, Köyceğiz, Tarım, Muğla, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Köyceğiz'de Ata Tohumları üreticilerle buluştu - Son Dakika


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