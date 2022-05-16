KÖYDES çerçevesinde Erzincan'a 38 milyon 189 bin 122 TL ödenek tahsis edildi - Son Dakika
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KÖYDES çerçevesinde Erzincan'a 38 milyon 189 bin 122 TL ödenek tahsis edildi

16.05.2022 21:32
KÖYDES çerçevesinde Erzincan'a 38 milyon 189 bin 122 TL ödenek tahsis edildi

Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi çerçevesinde Erzincan'a 38 milyon 189 bin 122 TL ödenek tahsis edildi.

Köylerin Alt Yapısının Desteklenmesi (KÖYDES) projesi çerçevesinde Erzincan'a 38 milyon 189 bin 122 TL ödenek tahsis edildi.

Konuya ilişkin Valilikten yapılan açıklamada, "KÖYDES projesi dahilinde ilimize 2022 yılı için 38.189.122 TL ödenek tahsis edilmiştir. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, katkısı olanlara teşekkür ediyoruz. İlimize ve hemşehrilerimize hayırlı olsun" denildi. - ERZİNCAN

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Türk Lirası, Erzincan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi KÖYDES çerçevesinde Erzincan'a 38 milyon 189 bin 122 TL ödenek tahsis edildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: KÖYDES çerçevesinde Erzincan'a 38 milyon 189 bin 122 TL ödenek tahsis edildi - Son Dakika
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