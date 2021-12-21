Üreticiyi desteklemek amacıyla köylülere narenciye dağıtıldı

- Kozan Belediyesince tonlarca portakal ve limon, kırsal mahallelerde kapı kapı gezilerek vatandaşlara ulaştırıldı

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde belediyenin üreticiyi desteklemek için başlattığı projeyle tonlarca portakal ve limon kırsal mahallelerde kapı kapı gezilerek vatandaşlara dağıtıldı.

Kozan Belediyesi "Üretmek sizden, desteklemek bizden." sloganıyla başlattığı projede, narenciye üreticilerinden alınan portakal ve limonları kırsal mahallelerde yaşayan vatandaşlara ücretsiz ulaştırmaya başladı.

İlçeye 50 kilometre uzaklıkta bulunan Ergenuşağı ve çevresindeki mahallelerde portakal ve limonlar belediye ekiplerince kapı kapı gezilerek vatandaşlara dağıtıldı.

Ergenuşağı Mahalle Muhtarı Bülent Bozdağ, Kozan Belediyesi ekiplerine bu uygulama için teşekkür etti.

Narenciye dağıtımına katılan Kozan Belediyesi Başkan Yardımcısı Süleyman Şenoğul, "Kozan narenciye bölgesi ama ilçemiz kırsalında narenciye yetişmiyor. Köylerimizde kalan vatandaşlarımız genellikle yaşlı insanlarımız. Bizler de karar aldık. Üreticimize ufak bir katkı olsun, bir çok belediyeye örnek olsun ve yaşlılarımıza kış günlerinde C vitamini olsun istedik." diye konuştu.

Narenciye dağıtılan vatandaşlar emeği geçenlere teşekkür etti.