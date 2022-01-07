Üye Girişi
Kozaklı OSB başvurusu kabul edildi - Son Dakika

Kozaklı OSB başvurusu kabul edildi

07.01.2022 12:50
Kozaklı OSB başvurusu kabul edildi

Nevşehir'in Kozaklı İlçesi'nde Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde kuruluş çalışmaları devam eden Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi proje konusu ve dosyası Tarım Bakanlığı tarafından onaylandı.

Nevşehir'in Kozaklı İlçesi'nde Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası koordinatörlüğünde kuruluş çalışmaları devam eden Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera Organize Sanayi Bölgesi proje konusu ve dosyası Tarım Bakanlığı tarafından onaylandı.

Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı M. Arif Parmaksız yaptığı yazılı açıklamada; "Kozaklı ilçemizde bulunan jeotermal enerji kaynakları ile tohum, fide, sebze ve meyve yetiştiriciliğinin yapılacağı modern teknolojik seralar ve buna bağlı sanayi tesislerinin yer olacağı Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Jeotermal Kaynaklı) Organize Sanayi Bölgesi başvuru projesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanarak kabul edildi" dedi. 2021 yılı içinde başlanan Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Jeotermal Kaynaklı) Organize Sanayi Bölgesi Çalışmalarına, Nevşehir Valiliği, Nevşehir Belediyesi, Kozaklı Belediyesi, Nevşehir Ticaret ve Sanayi Odası, Nevşehir Ticaret Borsası, Nevşehir Ziraat Odası iştirakçi olarak katıldı. Kozaklı ilçesinde tarımsal üretim bakımından yeni bir çekim merkezi ve yüksek katma değerli ürün üretilmesini sağlamak için hazırlanan projede yüksek üretim ve yüksek istihdam hedefleniyor. Bölgedeki jeotermal kaynağın sürdürülebilir ve yenilebilir bir yöntemle seracılık faaliyetlerinde kullanılacak alan 1 milyon 377 bin metrekare büyüklüğe sahip. Projede otomasyon sistemine sahip en küçüğü 2 bin 5000 metrekare olan modern teknolojik 40 adet parselde toplam yıllık 40 bin ton yaş sebze ve meyve üretimi gerçekleştirilmesi hedefleniyor.

Ülkemizde bugüne kadar 4 adet jeotermal kaynaklı sera TDİ OSB kuruldu. Nevşehir'in ilk tarıma dayalı ihtisas organize sanayi bölgesi olacak Sera TDİOSB ile bölgede düşük maliyette yüksek kaliteli üretim gerçekleşecek. Ayrıca bölgede kurulacak sera ve sanayi parsellerinde en az bin 500 kişi istihdam sağlanacağı hedefleniyor. İstihdam edilecek personelin yüzde 75'ine yakını kadın istihdamı olacak. Nevşehir Kozaklı Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Jeotermal Kaynaklı) Organize Sanayi Bölgesi" başvuru projesi Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından onaylanması ile birlikte kısa süre içerisinde Tarım Bakanlığı'nca bölgenin tüzel kişiliğinin kazanılması yönünde çalışmalar yapılacaktır. - NEVŞEHİR

Kozaklı OSB başvurusu kabul edildi
Kozaklı OSB başvurusu kabul edildi

YORUMLAR
500

Organize Sanayi Bölgesi, Nevşehir, Kozaklı, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kozaklı OSB başvurusu kabul edildi - Son Dakika Ekonomi


ABD'de kan donduran görüntü! Durakta otobüs bekleyen kadını ayakkabı bağıyla boğmaya çalıştı ABD'de kan donduran görüntü! Durakta otobüs bekleyen kadını ayakkabı bağıyla boğmaya çalıştı         
12:54
Estetik kavgası Nişantaşı'nı birbirine kattı: Beni rehin aldılar, öldürecekler! Estetik kavgası Nişantaşı'nı birbirine kattı: Beni rehin aldılar, öldürecekler!         
12:48
Geçen yıl satışa çıkarılan 1700 yıllık kilisenin fiyatı kur artışı sebebiyle zamlandı Geçen yıl satışa çıkarılan 1700 yıllık kilisenin fiyatı kur artışı sebebiyle zamlandı         
12:40
Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi         
12:13
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42
Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu? Ankara kulislerinde hareketlilik! Millet İttifakı genişliyor mu?         
08:18
Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı Rusya öncülüğündeki birlikler kaosa sürüklenen Kazakistan'a gitti! ABD'den "Yakından izliyoruz" açıklaması yapıldı         
07:59
Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi Serbest bırakılan taciz şüphelisi evinin önünde tekme tokat dayak yedi         
00:58
Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi Selahattin Demirtaş'ın koğuş arkadaşı Abdullah Zeydan için tahliye kararı verildi         
17:46
AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip AGİ'nin kalkması maaşları nasıl etkileyecek? İş sözleşmesindeki o detay kritik öneme sahip         
17:44
Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız Son Dakika: Türkiye'den Kazakistan'daki olaylarla ilgili ilk açıklama: Daima dost ve kardeş Kazakistan'ın yanındayız         
17:19
TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi TikTok fenomeni savcı! Önce güç gösterisi yaptı, sonra da şarkı söyledi         
16:56
Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı Deren Talu'dan romantik paylaşımlar! Sevgilisiyle verdiği pozları peş peşe yayınladı         
16:42

Son Dakika Haberleri
12:49 TÜİK açıkladı! 2021'in tamamında en çok dolar kazandırdı
12:47 Estetik kavgası Nişantaşı'nı birbirine kattı: Beni rehin aldılar, öldürecekler!
12:47 Alanyaspor'da korkutan gelişme! Tam 12 isim koronaya yakalandı! Futbolda gözler TFF'ye çevrildi
12:27 Elçin Sangu'nun "Allah belasını versin" dediği kişinin Fahriye Evcen olduğu iddia edildi
12:26 Pelin Akil'den eşi Anıl Altan'a övgü dolu sözler
12:15 Nuri Şahin'e beklenmedik çıkış: "Harvard'da okumuş ama 10 kişi kalan Kayseri'ye yenildi"
12:13 Son Dakika! Kazakistan Cumhurbaşkanı, eylemciler için orduya ateş açma emri verdi
12:12 Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, yarın iş dünyasının patroniçeleriyle bir araya gelecek
12:04 Devenin ısırdığı adam, hayatını kaybetti
11:48 Hamit Kocabey'e MHP'de üst düzey görev
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 12:58:42. #1.11#
SON DAKİKA: Kozaklı OSB başvurusu kabul edildi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement