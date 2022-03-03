Kozan'a modern canlı hayvan pazarı - Son Dakika
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Kozan'a modern canlı hayvan pazarı

03.03.2022 12:12
Kozan'a modern canlı hayvan pazarı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Programları dahilinde, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Kozan'da gerçekleştirilecek projelerden biri olan Modern Canlı Hayvan Pazarının yapım ve etüt merkezi yerinde incelendi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen, Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD) Programları dahilinde, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında Kozan'da gerçekleştirilecek projelerden biri olan Modern Canlı Hayvan Pazarının yapım ve etüt merkezi yerinde incelendi.

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü Etüt ve Projeler Daire Başkanı Dr. A. Şule Özevren, Adana İl Tarım ve Orman Müdürlüğü İl Müdür Yardımcısı Efe Güler, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) temsilcileri ve beraberindeki heyet, yapımı süren Kozan Canlı Hayvan Pazarını yerinde inceledi.

Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Erdoğan ve proje paydaşları eşliğinde yapılan incelemeler de ilçede kırsal dezavantajlı bölgelerin tarıma ve üretime kazandırılması için görüş alışverişinde bulunuldu.

Kozan Belediye Başkan Yardımcısı Ruhi Gül'ün de eşlik ettiği Canlı Hayvan Pazarındaki ziyarette üreticiler hayvancılığın avantajlı hale getirilmesini talep etti.

Daha sonra Kozan Kaymakamı Şafak Gürçam ve Kozan Belediye Başkanı Kazım Özgan ile bir araya gelen heyete, içerisinde Kozan yöresel ürünlerinin yer aldığı hasır sepetleri hediye edildi. - ADANA

Kozan'a modern canlı hayvan pazarı
Kozan'a modern canlı hayvan pazarı

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Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı, Adana, Tarım, Kozan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kozan'a modern canlı hayvan pazarı - Son Dakika


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