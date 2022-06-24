Kredi Okuryazarlık Haftası başlıyor

Türkiye'de ilk kez hayata geçirilecek Kredi Okuryazarlık Haftası projesi, 27 Haziran- 1 Temmuz 2022 tarihleri arasında yapılacak.

Bireylerin ve kurumların finansal hayatlarını daha sağlıklı ve etkin yönetmelerine katkı sağlamak adına yapılan Kredi Okuryazarlık Haftası'nın özel sektör, kamu, sivil toplum kuruluşları olmak üzere pek çok paydaşı yer alıyor.

Söz konusu hafta, Kredi Kayıt Bürosu (KKB), Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Finansal Kurumlar Birliği (FKB), Finansal Okuryazarlık ve Erişim Derneği (FODER), Kredi Garanti Fonu (KGF), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), Türk Reasürans, Akbank, Denizbank, QNB Finansbank, Şekerbank, Yapı Kredi, VakıfBank, Ziraat Bankası, Moneye, Para Durumu, Paramı Yönetebiliyorum ve Habitat Derneği'nin desteğiyle hayata geçiriliyor.

Kredi Okuryazarlık Haftası boyunca yapılacak bilgilendirme faaliyetleri kapsamında kişilerin ve kurumların, kredi notu, risk analizi, finansal durum farkındalığı, kredi başvurusunda dikkat edilecek adımlar üzerinde görüşülecek. Hafta ile etkin bütçe kontrolü ve birikim yapmanın yolları, kredi notu ve kredi imkanları arasındaki denge gibi günlük hayatta fayda sağlayacak başlıklar ele alınacak.

Kredi Okuryazarlık Haftası etkinlikleri canlı yayında izlenebilecek

Kredi Okuryazarlık Haftası kapsamında düzenlenecek webinarlar "krediokuryazarlikhaftasi.com" web sitesi üzerinden 27 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında canlı olarak izlenebilecek. Detaylı programa "krediokuryazarlikhaftasi.com" web adresinde program başlığı altında ulaşılabiliyor.

Hafta boyunca gerçekleştirilecek webinar etkinliklerinde Türkiye'nin önde gelen finans kurumlarının sözcüleri, iş dünyasından önemli isimler ve uzmanlar görüşlerini paylaşacak.

Bireyler için kredi okuryazarlık, krediye kolay erişim ve işletmelerin kendini tanıması, krediye ulaşmada dijitalleşmenin önemi, reel sektörün gözünden alacak riski yönetimi, yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik ve kredi okuryazarlık, KOBİ'ler için karekodlu çekin önemi, bankacılık sektörünün tarıma ve kadın girişimcilere yönelik uygulamaları, krediye erişimde dijital çözümler ve bireylerin kredi okuryazarlığı ve sigorta başlıkları ele alınacak.

Kredi Okuryazarlık Haftası webinar etkinlikleri ve bilgilendirici içerikler "www.krediokuryazarlikhaftasi.com" üzerinden takip edilebilecek.