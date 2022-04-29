Kremlin, rublenin altın ve çeşitli emtiaya endekslenmesinin istişare edildiğini bildirdi - Son Dakika
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Kremlin, rublenin altın ve çeşitli emtiaya endekslenmesinin istişare edildiğini bildirdi

29.04.2022 15:06
Kremlin, rublenin altın ve çeşitli emtiaya endekslenmesinin istişare edildiğini bildirdi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus rublesinin altına ve döviz değeri olan çeşitli emtiaya endekslenmesi konusunun istişare edildiğini söyledi.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rus rublesinin altına ve döviz değeri olan çeşitli emtiaya endekslenmesi konusunun istişare edildiğini söyledi.

Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere yaptığı açıklamada, Rus ekonomisine ilişkin çeşitli değerlendirmelerde bulundu.

Rus rublesinin altın veya döviz değeri olan çeşitli emtiaya endekslenmesi konusunun gündemde olup olmadığına ilişkin bir soruyu yanıtlayan Peskov, "Bu konu şu anda istişare ediliyor." dedi.

Peskov, ABD Başkanı Joe Biden'ın yaptırım listesindeki Rus oligarkların mal varlıklarına en konularak bunların Ukrayna halkına yardım için satılmasına yönelik Kongre'den yetki istemesine ilişkin de açıklamalarda bulundu.

Bu durumun çok tehlikeli bir emsal olduğunu vurgulayan Peskov, herhangi bir hukuk normunun bariz bir şekilde çarpıtılmasının genel olarak tüm hukuk kavramlarının ihlali anlamına geleceğini ifade etti.

Bu durumun derin yanlış anlamaya neden olacağını kaydeden Peskov, "Bu, özel mülkiyete el konulması ve bunun da meşrulaştırılmasından söz başka bir şey değildir." dedi.

Rusya Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, dün Rossiyskaya Gazeta'ya verdiği röportajda, Rus uzmanların "iki döngülü parasal ve finansal sistem" üzerinde çalıştıklarını söylemişti.

Projeye göre, Rus rublesinin altın ve döviz değeri olan çeşitli emtiaya endekslenmesinin araştırıldığını belirten Patruşev, "Sonuç itibarıyla, ruble döviz kuru gerçek satın alma gücü paritesine karşılık gelecek. Herhangi bir ulusal finansal sistemin egemenliğini sağlamak için, ödeme araçlarının esas bir değere ve fiyat istikrarına sahip olması, dolara bağlı olmaması gerekir." değerlendirmesinde bulunmuştu.

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Dmitriy Peskov, Kremlin, Döviz, Rus, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kremlin, rublenin altın ve çeşitli emtiaya endekslenmesinin istişare edildiğini bildirdi - Son Dakika


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