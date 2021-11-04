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"Kripto para okuryazarlığında sınıfta kaldık" - Son Dakika

"Kripto para okuryazarlığında sınıfta kaldık"

04.11.2021 10:59

Türkiye'de 1 yılda kripto para yatırımcılarında 11 katlık artış karşısında memnuniyet oranı orta kararda kaldı.

Türkiye'de 1 yılda kripto para yatırımcılarında 11 katlık artış karşısında memnuniyet oranı orta kararda kaldı. Meslekburda.com Kripto Para Uzmanı Mustafa Küçükakarsu, "Kripto para okuryazarlığında sınıfta kaldık. Yatırımlardan memnuniyeti artırmanın yolu, iyi bir eğitim almaktan geçiyor. Teknik analiz becerisi edinerek kripto para okuryazarı olmak ve daha karlı işlemler yapmak mümkün" dedi.

Dünyada 2,7 trilyon dolarlık büyüklüğe ulaşan kripto para piyasasındaki hızlı yükseliş, Türkiye'yi de etkisi altına aldı. Akademetre tarafından yapılan Kripto Para Bilinirlik ve Algı Araştırması'na göre, 2021'de Türkiye'de kripto para birimleriyle işlem yapanların oranı 11 kat arttı. Memnuniyet oranlarının da ölçüldüğü araştırmada, yatırımcı sayısındaki hızlı artışa rağmen memnuniyetin yüzde 72'de kaldığı görüldü. Kripto para yatırımlarından memnun olanlar ise yüzde 41,3 ile karlılığı işaret etti. Araştırma çalışmasını değerlendiren Meslekburda.com Kripto Para Uzmanı Mustafa Küçükakarsu," Türkiye'de kripto para birimleriyle işlem yapanların oranındaki yüksek artışa rağmen, çok da bilinçli yapılmayan işlemler, kendini düşük memnuniyet seviyeleriyle ortaya koyuyor. Bu yatırım türünde başarılı olmak için, kripto para okuryazarlığı gerekiyor ki bu da birkaç saatlik eğitimlerle mümkün değil. Kripto para borsalarında doğru yatırımlar yapabilmenin yolu, kapsamlı bir eğitimle gerekli tüm donanımı kazanmaktan geçiyor" diye konuştu.

MAĞDURİYETLERİ ÖNLEMENİN YOLU KRİPTO PARA OKURYAZARLIĞI

Türkiye'de kripto para birimlerine olan ilgi karşısında çok sayıda platformun piyasaya girdiğine, bunun da mağduriyetleri artırdığına dikkat çeken Küçükakarsu," Oluşan mağduriyetleri önlemek için bilinçli yatırım yapmak gerekiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından hazırlanan Kripto Para Araştırma Raporu'na göre, Türkiye'de 2 milyon 400 binin üzerinde kripto para yatırımcısı bulunuyor. Yatırımcı sayısı hızla artarken, piyasaya özel çalışma prensipleri göz ardı ediliyor. Kripto para piyasasının yılın 365 günü 24 saat işlem görmesi, ona diğer piyasalardan farklı bir çalışma prensibi kazandırıyor. İşlemlerde standart teknik analiz yöntemlerinin kullanılması sağlıklı sonuç almayı zorlaştırıyor" ifadelerini kullandı.

EĞİTİMLERDE KATILIMCILAR KONTROLLERİ DIŞINDAKİ BORSA HAREKETLERİYLE TANIŞIYOR

Kripto para piyasalarının dinamiklerinin çeşitli sunum ve videolarla desteklenerek anlatılması gerektiğini söyleyen Mustafa Küçükakarsu, "Sunduğumuz Bitcoin ve

Kripto Para Uzmanlığı eğitiminde katılımcıları bu dünyanın dinamikleriyle tanıştırıyoruz. En az risk ve en fazla kazanç için, teknik analiz yöntemlerini tüm detaylarıyla anlattığımız bir aylık eğitimimizde, katılımcılara kripto para borsalarında yatırım yapabilmeleri için gerekli tüm donanımı kazandırıyoruz. Katılımcıları kontrolleri dışındaki borsa hareketleriyle tanıştırarak almaları gereken önlemler konusunda uzmanlaştırıyoruz. Böylece güncel grafikleri kolayca takip ederek analiz yapmayı öğrenebiliyorlar" dedi.

"YATIRIMCILARINIZI PLATFORMLAR DEĞİL, SİZ YÖNETİN"

Kripto para birimlerinde kullanılan teknik analizin arkasında yüksek matematik bilgisi, istatiksel metotlar ve yatırımcı psikolojisi bulunduğuna dikkat çeken Mustafa Küçükakarsu," Eğitimlerle, yapay zeka temelli teknik analiz yöntemlerini derinlemesine inceleyen bir yaklaşımla çeşitli örnekler üzerinden ilerlemek gerekiyor. Bu konuda yol gösterici olan eğitimlerle yatırımların platformlar tarafından değil yatırımcılar tarafından yönetilmesi mümkün. Aksi halde mağduriyetler giderek artacaktır" dedi.


Kripto para okuryazarlığında sınıfta kaldık
Kripto para okuryazarlığında sınıfta kaldık

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi 'Kripto para okuryazarlığında sınıfta kaldık' - Son Dakika Ekonomi


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