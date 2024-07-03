Kripto Para Piyasası Yılın İlk Yarısını Yükselişle Tamamladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kripto Para Piyasası Yılın İlk Yarısını Yükselişle Tamamladı

Kripto para piyasası, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanması, Bitcoin yarılanması (halving) ve kısmen artan risk iştahıyla yılın ilk yarısını geçen yıla oranla yükselişle tamamladı. Türkiye dahil birçok ülkede kripto varlıkları düzenleme çalışmaları hız kazandı. ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri sürecinde adayların kripto varlıklara yönelik iyimser söylemleri ve spot Bitcoin ETF'lerin onaylanması ile Ethereum ETF'lerine yönelik başvuruların onaylanacağı beklentileri fiyatları destekledi. Bitcoin'in fiyatı yılın ilk yarısında yaklaşık yüzde 45 artarak 61 bin 975 dolara yükseldi. Ethereum ise yüzde 50'ye yakın değer kazandı. Tüm küresel kripto para piyasasının değeri ise 2 trilyon 310 milyar dolara çıktı. Kripto para piyasasının geleceği, regülatörlerin kararları ve teknoloji alanındaki gelişmelere bağlı olarak şekillenecek.

03.07.2024 11:05
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Kripto para piyasası, spot Bitcoin borsa yatırım fonlarının (ETF) onaylanması, Bitcoin yarılanması (halving) ve kısmen artan risk iştahıyla yılın ilk yarısını geçen yıla oranla yükselişle tamamladı.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Türkiye dahil çok sayıda ülkede devam eden kripto varlıkları düzenleme çalışmaları yılın ilk yarısında hız kazandı.

ABD'de yaklaşan başkanlık seçimleri sürecinde adayların kripto varlıklara yönelik iyimser söylemleri ve dünyanın en büyük ekonomisinde spot Bitcoin ETF'lerin onaylanması ile Ethereum ETF'lerine yönelik başvuruların onaylanacağına dair beklentiler de fiyatları destekleyen unsurlar arasında yer aldı.

Analistler, Cumhuriyetçilerin seçmenleri kazanmak ve varlıklı kripto yatırımcılarını kazanmak için kripto endüstrisine yönelik olumlu bir duruş sergilediğine, Demokratların da söz konusu avantajı kaybetmemek için önceki tutumunu daha iyimser bir hale getirdiğine işaret ediyor.

2023'ün son çeyreğinden itibaren fiyatı yükseliş eğilimine giren Bitcoin, ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonunun (SEC) 11 Bitcoin spot ETF'si başvurusunu onaylamasının ardından 14 Mart'ta 73 bin 750 dolar seviyesine çıkarak rekor kırdı.

Coinmarketcap verilerine göre, 31 Aralık itibarıyla 42 bin 600 dolardan işlem gören Bitcoin'in fiyatı, 30 Haziran itibarıyla 61 bin 975 dolara yükselerek yaklaşık yüzde 45'lik artış kaydetti.

Geçen yıl yaklaşık yüzde 157 değer kazanan Bitcoin'in fiyatında, mayısta gerçekleşen ve yeni Bitcoin arzını azaltan yarılanma (Halving) süreci de etkili oldu.

Bitcoin dışında binlerce farklı kripto para işlem görürken, piyasa değeri bakımından 2. sırada yer alan Ethereum yılın ilk yarısında 3 bin 420 dolara yükselerek yüzde 50'ye yakın değer kazandı.

Tüm küresel kripto para piyasasının değeri ise söz konusu dönemde 650 milyar dolar artarak 2 trilyon 310 milyar dolara çıktı.

Bitcoin ETF'leri ilk defa onaylandı

Bitcoin ve kripto para piyasasında ilk çeyrekte yaşanan yükselişin ana sebepleri arasında SEC tarafından 11 Ocak'ta onaylanan ETF'ler ön plana çıkıyor.

2021 yılında vadeli Bitcoin ETF onayının ardından, SEC'e birçok varlık yönetim şirketi, spot ETF için başvurmuştu. Onayı alan şirketler arasında en dikkati çeken yönetimi altındaki varlıkların değeri 10 trilyon dolara ulaşan BlackRock oldu.

Bitcoin ile menkul kıymet borsaları üzerinden işleme sunulan söz konusu yatırım fonları, böylelikle daha kurumsal yatırımcıların da ilgisini çekmeye başladı.

Yarılanma süreci ve Fed beklentilerinin etkisi

Bitcoin ve kripto para piyasasında önemli bir etki yarattığı değerlendirilen başka bir unsur da Halving süreciydi.

Bitcoin'in yarılanma süreci, Bitcoin madenciliğinden elde edilen ödüllerin bu tarih itibarıyla yarıya düşmesini ifade ederken, bu durum Bitcoin madenciliğinde yarılanma süreci elde edilen ödüllerin yaklaşık yüzde 50 azalacağı anlamına geliyor. Bitcoin'in arzını toplam 21 milyonda sınırlı tutmak amacıyla yaklaşık 4 yılda bir gerçekleşirken, son Bitcoin yarılanması Mayıs 2024'te gerçekleşti.

ABD'de enflasyon verileri ve bununla bağlantılı ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirim beklentisi ise kripto paraların fiyatlarında dalgalanmalara neden oldu.

Faiz oranları düşürüldüğünde yatırımcıların yüksek getiri potansiyeli sunabilen alternatif varlıklara daha fazla ilgi gösterdiği görülürken, Bitcoin ve kripto paralar da artan bu risk iştahından zaman zaman pay alabiliyor.

Kripto paralarda dalgalanmalar devam edecek

Kripto para piyasası, yılın ilk yarısındaki yükselişine karşın sıklıkla önemli değer kayıplarına da sahne oluyor.

73 bin 500 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin, 2 Nisan'da 65 bin doların altına inerek kısa sürede yüzde 10'dan fazla değer yitirdi.

FTX gibi müşterilerine ait varlıkları farklı amaçlarla kullanan borsalara ilişkin gelişmeler de yaşanırken, geçen yıl kasım ayında ABD hükümeti ile yaptığı anlaşma gereği kripto para borsası Binance'in üst yöneticiliğinden (CEO) istifa eden Changpeng Zhao da nisan ayında 4 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Ülkelerde regülatörlerin kripto paraya yönelik kanunları ve mevzuatı tam anlamıyla netleştirememesi de piyasanın geleceğine ilişkin belirsizliklerin devam etmesine yol açıyor.

Uzmanlar, makroekonomik gelişmeler, regülatörler tarafında alınabilecek çeşitli kararlar ve blokzincir başta olmak üzere teknoloji alanında yaşanacak gelişmelerin, kripto paraların 2024'ün geri kalanındaki performansında belirleyici olacağını ifade ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Kripto Para Piyasası Yılın İlk Yarısını Yükselişle Tamamladı - Son Dakika

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