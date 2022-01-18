Üye Girişi
Kripto para sahipleri dikkat! İşte dolandırıcıların kullandığı en yaygın 7 yöntem - Son Dakika

Kripto para sahipleri dikkat! İşte dolandırıcıların kullandığı en yaygın 7 yöntem

18.01.2022 08:26
Kripto para sahipleri dikkat! İşte dolandırıcıların kullandığı en yaygın 7 yöntem

Dolandırıcıların en yeni hedefleri Bitcoin, Monero, Ethereum ve Dogecoin gibi dijital paralar oldu. Uzmanlar piyasada görülen en yaygın kripto para dolandırıcılık yöntemlerini ve böyle risklere karşı nelere dikkat edilmesi gerektiği konusunda kullanıcılara uyarılarda bulundu.

Dünya "kripto para çılgınlığına" kapılmış durumda. Bitcoin, Monero, Ethereum ve Dogecoin gibi dijital paralar yaygınlaştıkça bir yandan yatırımcıların diğer yandan da dolandırıcıların ilgi odağı haline geldi.

Siber güvenlik kuruluşu ESET, artan kripto para dolandırıcılıkları ile ilgili olarak kullanıcıların dikkat etmesi gereken temel kuralları sıraladı.

Habertürk'ün haberine göre; dolandırıcıların kurbanlarını tuzağa düşürmek için mevcut olayları ve gündemdeki trendleri kullanma konusunda usta olduğunun altını çizen ESET uzmanları, "En popüler gündem konularından biri olan kripto para konusunda da harekete geçmekte gecikmediler.

ABD Federal Ticaret Komisyonu'na (FTC) göre 2020 Ekim ve 2021 Mayıs ayları arasında, Amerikalılar binlerce kripto para dolandırıcılığında ortalama 80 milyon Amerikan doları (71 milyon Euro) kaybetti. İngiltere'de bu rakam çok daha yüksek. Polis kayıtlarına göre göre 2021 yılının ilk dokuz ayında kurbanlar 146 milyon poundun (172 milyon Euro) üzerinde para kaybetti uyarısı yapıyor.

KRİPTO PARA DOLANDIRICILIKLARI NEDEN ARTIYOR?

Uzmanlar, kripto para dolandırıcılıklardaki artışın nedenlerini ise şöyle sıralıyor:

  • Geleneksel borsaya kıyasla yatırımcılar için kripto para piyasasını düzenleyen çok az düzenleme bulunuyor.
  • Medyanın yoğun ilgisi, kripto parayı kimlik avı hırsızlığına ve dolandırıcılıklara uygun bir tuzak haline getiriyor.
  • Gittikçe artan kripto para fiyatları, hızlıca zengin olma hayali kuran tüketicilerin ilgisini çekiyor.
  • Sosyal medya, gerçek ile hayal arasındaki çizginin bulanıklaşmasına neden oluyor.
  • Kimlik avı hırsızlarının tuzak olarak kullandıkları para madenciliği insanları cezbediyor.

EN YAYGIN KRİPTO PARA DOLANDIRICILIKLARI NELER?

Kripto para piyasasında güvenli bir şekilde saklanan sanal paranız varsa paranız bilgisayar korsanları açısından riskte olabilir. Birçok durumda tehdit aktörleri bu şirketlerden para koparmayı başarıyor. Hatta bazen yüz milyonlar kazanabiliyorlar. Ancak güvenlik ihlaline uğrayan şirketler genellikle suçsuz müşterilerin zararını telafi edeceğine söz veriyor.

Maalesef kripto dolandırıcılığı kurbanları için böyle bir garanti yok. Bir dolandırıcılık kurbanı olduğunuzda yüksek miktarda para kaybedebilirsiniz. Dolayısıyla bu dolandırıcılıkların nasıl gerçekleştiğini anlamak gittikçe daha fazla önem kazanıyor.

Uzmanlara göre en yaygın kripto para dolandırıcılık türleri ise şunlar:

1- Saadet zincirleri: Bir tür yatırım dolandırıcılığı olan bu türde kurbanlar var olmayan bir şirkete veya "hızlı yoldan zengin eden bir zincire" yatırım yapmak üzere kandırılır. Aslında böyle bir şirket veya zincir bulunmaz, yalnızca sahtekarlar daha çok zenginleşir. Sahtekarlar, yatırımcıların ilgisini çekmek ve daha fazla sanal kâr elde etmek için her zaman yeni ve belirsiz bir "ileri" teknoloji icat ettiğinden, kripto para sahtekarlar için idealdir. Para sanal olduğunda verileri yanıltmak kolaydır.

2- Aldatmacalı işlemler: Dolandırıcılar yatırımcıları yanlış bilgilerle yönlendirerek, az bilinen kripto para şirketlerinden hisse almaya ikna eder. Bunun sonucunda, hisse fiyatı yükselir ve sahtekar düzenli bir gelir elde eder ve kurbanın elindeki hisseler değerini kaybeder.

3- Ünlülere yer veren sahte reklamlar: Dolandırıcılar ünlülerin sosyal medya hesaplarını ele geçirir veya ünlülerle ilgili sahte hesaplar oluşturur. Böylelikle takipçileri yukarıda bahsedilen sahtekarlıklara yatırım yapmaya teşvik eder. Bir örnekte, kurnazlıklarını daha güvenilir göstermek üzere Elon Musk ile bir Bitcoin adresini ilişkilendirerek yaklaşık 2 milyon Amerikan doları kazandılar.

4- Sahte borsalar: Sahtekarlar, kripto para borsalarında bulunan sanal paralara erişim vaadinde bulundan e-postalar yollar veya sosyal medya gönderileri paylaşır. Ancak bunun için öncelikle kullanıcının küçük bir ücret ödemesi gereklidir. Böyle bir borsa bulunmadığından para sonsuza kadar ortadan kaybolur.

5- Dolandırıcı uygulamalar: Siber suçlular yasal kripto para uygulamalarını ele geçirip uygulama mağazalarına yükler. Bu uygulamalardan birini indirmeniz halinde kişisel ve mali bilgilerinizi çalabilirler veya cihazınıza kötü amaçlı yazılım yükleyebilirler. Ayrıca siber suçlular var olmayan hizmetlere ödeme yapmak üzere kullanıcıları kandırabilir ve kripto para cüzdanınızın giriş bilgilerini çalmaya çalışabilir.

6- Sahte basın bültenleri: Bazen dolandırıcılar, sahte bilgi yaymak üzere habercileri de kandırmayı başarır. Bu durum iki kez gerçekleşti. Birinde, yasal bir haber sitesi ünlü bir perakendecinin bazı kripto paraları kabul etmeye başlayacağı ile ilgili makaleler yazdı. Bu makalelerin dayanağı olan sahte basın bültenleri, sahtekarların söz konusu para birimlerindeki hisselerini daha değerli hale getirmek üzere tasarlanan aldatmacalı işlemlerin bir parçasıydı.

7- Kimlik avı hırsızlığı/kimliğe bürünme: Kimlik avı, sahtekarların kullandığı en popüler dolandırıcılık türlerinden biridir. E-postalar, mesajlar ve sosyal medya mesajları yasal ve güvenilir bir kaynaktan gönderilmiş gibi gösterilir. Bazen bu "kaynak" kripto para ile ödeme yapılmasını isteyen bir kredi kartı sağlayıcı, banka ve hükümet yetkilisi olabilir. Daha sonra sizi düşünmeden, hızlı bir şekilde hareket etmeye zorlarlar.

YORUMLAR
500

Dolandırıcılık, Kripto Para, Kripto, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kripto para sahipleri dikkat! İşte dolandırıcıların kullandığı en yaygın 7 yöntem - Son Dakika Ekonomi


Annesini boğazını keserek öldürmüştü! "Bilincim yerinde değil" bahanesi yalan çıktı Annesini boğazını keserek öldürmüştü! "Bilincim yerinde değil" bahanesi yalan çıktı         
12:31
UHAP'ta avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi UHAP'ta avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi         
12:26
Askerlikten sonra kimlik bilgileri kaybolan adam 35 yıldır kimliksiz yaşıyor Askerlikten sonra kimlik bilgileri kaybolan adam 35 yıldır kimliksiz yaşıyor         
12:02
Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı         
11:32
Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde Bozcaada'da kiralık ev sıkıntısı! Ev sahipleri yazın aldıkları kirayla bütün yılı geçirme derdinde         
11:14
Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme         
11:12
Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada Saniyeler önce sezdiler! Kayseri'deki deprem öncesi hayvanların kaçışma anları kamerada         
10:33
Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor! Sahne kıyafetleri ile gündemden düşmeyen Gülşen: Boşanmıyorum, eleştiriler de beni etkilemiyor!         
09:54
Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi Şarkı sözlerinden dolayı tepki toplayan Sezen Aksu, evinin önünde protesto edildi         
07:36
Ahırının kapısını açtı, yeni doğan hayvanla karşılaşınca ağzından bu sözler döküldü: İlahi bir mucize Ahırının kapısını açtı, yeni doğan hayvanla karşılaşınca ağzından bu sözler döküldü: İlahi bir mucize         
20:12
AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak AKOM kar yağışı için uyardı! İstanbul genelinde etkili olacak         
17:24
İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş. İmam, Sezen Aksu şarkısı üzerinden çağrıda bulundu: Biz o makamı geri istiyoruz arkadaş.         
16:59
4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü 4 arkadaşıyla birlikte karısına tecavüz etti! Cinsel organında sigara söndürdü         
16:47
Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı Son Dakika: Gezi/Çarşı davası: Osman Kavala'ya yine tahliye çıkmadı         
16:38
Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi Kız arkadaşının annesine böbreğini verdi, 1 ay sonra ise terk edildi         
16:32
Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı Evine giren hırsızı öldüren adam tutuklandı         
15:48
Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu Kar yağışı ve tipi sebebiyle alınamayan şehit cenazesi için köylüler seferber oldu         
15:48

Son Dakika Haberleri
12:30 Narenciye sektörü, bahçe ile market arasındaki yüksek fiyat farkından şikayetçi
12:26 UHAP'ta avukatlara ait bilgilerin çalınıp satıldığı iddia edildi
12:25 Bursa-Ankara yolunda çekim yapan TRT ekibi kaza tehlikesi atlattı
11:58 Çağlayan'da adliye önünde polisi bıçaklayan saldırgan, vurularak etkisiz hale getirildi
11:47 Bakan Derya Yanık: Evde bakım yardımını hesaplara yatırmaya başladık
11:36 Türk Lirasına dikkat çekmek için aracını dolar ve Euro banknotlarıyla kapladı
11:31 Son Dakika! Yoğun kar yağışı nedeniyle Bursa'yı Ankara'ya bağlayan kara yolu ulaşıma kapatıldı
11:26 Ünlü isimlerden Sezen Aksu'ya destek: O bir ozandır ve yalnız değildir!
11:12 18 Ocak Saat 11.15! Güne yükselişle başlayan dolar 13,51'den işlem görüyor
11:11 Son Dakika! Sezen Aksu'ya 5 yıl sonra tepki gösterenler kervanına Devlet Bahçeli de katıldı: Serçeysen serçeliğini bil, sakın kuzgunluğa heves etme
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.01.2022 12:41:14. #1.11#
SON DAKİKA: Kripto para sahipleri dikkat! İşte dolandırıcıların kullandığı en yaygın 7 yöntem - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement