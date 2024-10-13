Kripto Varlık Düzenlemeleri 2025\'te Geliyor

Ekonomi

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Genel Sekreter Yardımcısı Elif Gönençer, kripto varlıklara ilişkin ikincil düzenlemeleri Ocak 2025'te beklediklerini belirterek, "İkincil düzenlemeler, süreçlerin daha net, şeffaf ve güvenilir bir çerçevede ilerlemesine önemli katkılar sağlayacak." dedi.

Gönençer, kripto varlık piyasasına ilişkin gelişmeleri AA muhabirine değerlendirdi.

Kripto varlıklara ilişkin yasa kapsamında çıkarılacak ikincil düzenlemelerin, yasanın yürürlüğe girmesinden itibaren 6 ay içinde devreye alınacağını ve bu sayede kripto piyasalarında yerli ve yabancı yatırımcılar için daha güvenli ve şeffaf bir yatırım ortamının sağlanacağını kaydeden Gönençer, kripto kanununun Türkiye'nin uluslararası kripto piyasalarındaki konumunu belirlemesi açısından önemli bir rol oynadığını anlattı.

Gönençer, bu düzenlemeyle dijital varlıklarla ilgili çalışmaların sürdüğü birçok ülkenin de önüne geçildiğini vurguladı.

Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) ikincil düzenlemeler üzerinde çalıştığını anımsatan Gönençer, "Sadece kanunun çıkmış olması da yeterli değil, burada sürece ilişkin asıl resmi ortaya koyacak olan ikincil düzenlemeler. Kanun genel bir çerçeve çiziyor ama düzenlemeler işleyişi belirleyecek. İkincil düzenlemeler için Ocak 2025'i bekliyoruz. İkincil düzenlemeler, süreçlerin daha net, şeffaf ve güvenilir bir çerçevede ilerlemesine önemli katkılar sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Gönençer, kanun uyarınca ve statüde yapılacak değişiklikle tüm kripto varlık servis sağlayıcıların TSPB'nin üyesi olacağını dile getirdi.

"Kripto varlık hizmet sağlayıcıları için bir çalışma komitesi kurduk"

TSPB olarak kripto varlık hizmet sağlayıcılarından oluşan bir çalışma grubu kurulduğuna değinen Gönençer, şunları kaydetti:

"SPK'nin talimatıyla bir çalışma komitesi kurduk ve düzenli toplantılar yapıyoruz. SPK, TÜBİTAK, Mali Suçları Araştırma Kurulu, Merkezi Kayıt Kuruluşu ile kripto varlık hizmet sağlayıcılarının temsilcilerini bir araya getiriyoruz. Görevimiz, ekosistemi bir arada tutarak bilgi, görüş ve değerlendirmeleri taraflara aktarmak.

Regülasyon ve inovasyon dengesini sağlamak, sistemin güvenli, sağlıklı, hızlı, etkin ve yenilikçi bir yapıda işlemesi için regülatörlerin piyasa ile işbirliği yapmasını gerektiriyor. TSPB olarak bu süreçte aktif rol oynayarak, her iki tarafın da beklenti ve ihtiyaçlarını dinleyip anlayarak, piyasa temellerinin en doğru şekilde kurulması için sağlıklı bir iletişim platformu sunmaya çalışıyoruz"

Gönençer, yakın zamanda çalışma komitesi ile MASAK'la da bir çalıştay düzenleyeceklerini söyledi.

"Regülasyon sonrası dinamik bir dünya bizi bekliyor"

Türkiye'nin kripto varlık işlemlerinde aktif bir pazar olduğunu ve özellikle genç nüfusun bu alanı yoğun şekilde tercih ettiğini belirten Gönençer, gençlerin teknolojiye yatkınlığı ile dijital finansal araçlara olan ilgisinin, Türkiye'yi kripto varlık piyasasında global düzeyde öne çıkan ülkelerden biri haline getirdiğini vurguladı.

Gönençer, kripto alım-satım platformlarında 7/24 ve hızlı şekilde yapılan işlemlerin gençleri cezbettiğini anlatarak, şöyle devam etti:

"Genç yatırımcılar hızlı bir şekilde yaptıkları işlemlerden kar elde etmeye çalışıyorlar fakat burası riski fazla olan ve spekülatif bir alan. Kripto varlık ekosistemi için SPK, ilke kararlarını duyurmaya başladı. SPK, ikincil düzenlemelerden bazılarını ilke kararıyla duyurarak şimdiden piyasayı hazırlıyor. İkincil düzenlemeler sonrasında yatırımcıyı koruyan pek çok maddenin hayata geçirilmesiyle birlikte bu ekosisteme daha fazla kişinin ilgi göstereceğini düşünüyorum. Çünkü platformlar lisanslanacak, faaliyetleri sırasında uymaları gereken pek çok ilke ve esaslar olacak. Daha güvenilir bir ortam oluşacak. Sadece gençler değil, şirketler de hatta kurumsal yatırımcılar da bu kripto varlık konusuna ilgi duymaya başladı. Regülasyon sonrasında bence çok daha farklı, dinamik bir dünya bizi bekliyor."

Gönençer, TSPB olarak görevlerinin sadece piyasada çalışan profesyonellerin değil, aynı zamanda yatırımcıların da eğitimini sağlamak olduğunu söyledi.

TSPB olarak yakın zamanda teknoloji ve fikri mülkiyet hukuku sertifika programını düzenleyerek blok zinciri hukuku ve yapay zeka hukuku gibi önemli konularda eğitim verdiklerini hatırlatan Gönençer, "Dijital Finans, Teknoloji ve Hukuk Sertifika Programını" başlatacaklarını bildirdi.

Gönençer, regülasyonlar tamamlandıktan sonra kripto varlık alanına ilişkin konferans ve webinar düzenleme planları olduklarını belirterek, "TSPB bünyesinde finansal teknolojiler ve dijital dönüşüm birimi oluşturuldu. Kripto varlık dünyasına ilişkin yatırımcı, piyasa ve hatta düzenleyici otoriteler için araştırma raporları üreteceğiz. Bu raporları periyodik olarak yayınlamayı planlıyoruz. Yatırımcılara, kripto varlıkların potansiyel riskleri ve düzenlemelerde yatırımcıları ilgilendiren hükümler hakkında bilgi verecek, yol gösterici mahiyette bir rehbere ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. Bu rehber, ikincil düzenlemeleri takiben gerçekleştirmeyi planladığımız çalışmalar arasında yer alıyor." ifadelerini kullandı.