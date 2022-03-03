KSO Başkanı Zeytinoğlu, enflasyon verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
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KSO Başkanı Zeytinoğlu, enflasyon verilerini değerlendirdi Açıklaması

03.03.2022 15:45
KSO Başkanı Zeytinoğlu, enflasyon verilerini değerlendirdi Açıklaması

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Enflasyonda ivme kaybıyla yükseliş görülebileceğini bekliyorduk. Burada, döviz kurları stabil devam ederken enerji ve petrol ürünleri başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışların etkisini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Enflasyonda ivme kaybıyla yükseliş görülebileceğini bekliyorduk. Burada, döviz kurları stabil devam ederken enerji ve petrol ürünleri başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışların etkisini görüyoruz" ifadelerini kullandı.

Zeytinoğlu, yazılı açıklamasında, aylık bazda Tüketici Fiyat Endeksinin (TÜFE) yüzde 4,81, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksinin (Yİ-ÜFE) de yüzde 7,22 yükseldiğini kaydetti.

TÜFE'nin, şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 54,44, Yİ-ÜFE'nin ise yüzde 105,01 artış gösterdiğini aktaran Zeytinoğlu, "Enflasyonda ivme kaybıyla yükseliş görülebileceğini bekliyorduk. Burada, döviz kurları stabil devam ederken enerji ve petrol ürünleri başta olmak üzere emtia fiyatlarındaki artışların etkisini görüyoruz. Yıllık Yİ-ÜFE ve TÜFE arasındaki fark 50,57 puana yükseldi. Bu farkın tüketici fiyatlarına yansımaları görülebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Zeytinoğlu, Yİ-ÜFE kapsamında sanayinin alt sektörlerinin değişimlerine de değinerek, şöyle devam etti:

"Şubat ayında imalat sanayinde aylık yüzde 5,6, yıllık yüzde 97,86, ara mallarında aylık yüzde 5,33, yıllık yüzde 115,13, sermaye mallarında aylık yüzde 4,79, yıllık yüzde 71,9'luk artışlar gerçekleştiğini görüyoruz. Sanayi sektöründeki maliyet baskısını bu verilerden görebiliyoruz."

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Kocaeli Sanayi Odası, döviz kurları, Petrol, Enerji, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi KSO Başkanı Zeytinoğlu, enflasyon verilerini değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


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