KTSM'den "Yüzeyin Ötesinde: Su" sergisi - Son Dakika
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KTSM'den "Yüzeyin Ötesinde: Su" sergisi

17.05.2022 13:35
KTSM'den "Yüzeyin Ötesinde: Su" sergisi

Kale Grubu tarafından başlatılan "İyi Bak Dünyana" hareketi kapsamında dünyanın sanat ve tasarımla daha iyi bir yer olacağını her fırsatta vurgulayan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), sürdürülebilirliği eserlerinde merkeze koyan sanatçılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Kale Grubu tarafından başlatılan "İyi Bak Dünyana" hareketi kapsamında dünyanın sanat ve tasarımla daha iyi bir yer olacağını her fırsatta vurgulayan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), sürdürülebilirliği eserlerinde merkeze koyan sanatçılara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

KTSM'den yapılan açıklamaya göre, görünenin ötesindeki kaynakları keşfe çıkan sanatçı Silvia Bener'in Türkiye'de ilk kişisel sergisi olan "Yüzeyin Ötesinde: Su" KTSM'de kapılarını açtı.

Sanatçı Silvia Bener'in her şeyin özü ve varoluşun kendini görünür kıldığı bir kavram olarak suyu araştırdığı çalışmalarından bir seçki sunan sergi, Karaköy'de konumlanan KTSM'de bugünden itibaren ziyaret edilebilecek.

10 yılı aşkın süredir suyu temel mecrası olarak benimseyen sanatçı Bener, suyun yüzeyinden öteye yönelttiği bakışla kişinin evrende tuttuğu konuma dair sorulara kapı aralıyor.

Geleneksel ebru sanatından ilham alan ancak ondan çeşitli biçimlerde farklılaşan, su üzerine boyalarla çalıştığı bir teknik uygulayan Bener, eserlerinin performatif ve meditatif süreçlerini içsel bir yolculuğun aracı olarak yorumluyor.

Kendisinin "Aqua Materia Sanat" olarak adlandırdığı teknikte sanatçı, geleneksel ebru sanatına kıyasla bedensel hareketlere imkan sağlayan büyük teknelerde çalışıyor. Bu kapsamda, boyalarını ve malzemelerini farklı konsantrasyonlarda kullanan sanatçı, önceden belirlenmiş bir form oluşturmak yerine sanatçı olarak iradesini geri çekerek o anı oluşturan tüm koşulların su üzerinde biçim almasına izin veriyor.

Küratörlüğünü Rana Kelleci'nin üstlendiği sergi, KTSM'nin giriş ve asma katlarında yoğunlaşarak binaya yayılıyor.

Sanatçının suyun buz halindeki altıgen atom strüktürünü baz alan "Heksagonal" adlı giriş galeri katını tamamen dönüştüren yerleştirmesi, mekan algısıyla oynayarak gözün yanılabilirliğinin altını çiziyor ve izleyicinin dikkatini evrendeki konumuna çekiyor.

Asma katta bir deneyim alanı yaratan "Tözün Akışı" isimli video-yerleştirme ve farklı mecralarda üretilmiş eserlerin yanı sıra sergide, sanatçının su üzerine yıllara yayılan araştırma sürecinden fotoğraflar, eskizler, not defterleri ve doğal nesneler sanatçının zihin dünyasına bir bakış sunuyor.

Kalebodur'un desteklediği sergi, 30 Haziran'a kadar KTSM'de ziyaret edilebilecek.

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Kaynak: AA

Türkiye, Karaköy, su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KTSM'den 'Yüzeyin Ötesinde: Su' sergisi - Son Dakika


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