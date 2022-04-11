KTÜ Ulusal Fındık Konseyi'nin üyesi oldu - Son Dakika
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KTÜ Ulusal Fındık Konseyi'nin üyesi oldu

11.04.2022 16:36
KTÜ Ulusal Fındık Konseyi'nin üyesi oldu

Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) Ulusal Fındık Konseyi'ne üye olduğu bildirildi.

Karadeniz Teknik Üniversitesinin (KTÜ) Ulusal Fındık Konseyi'ne üye olduğu bildirildi.

KTÜ'den yapılan yazılı açıklamada, üniversitenin eğitim-öğretim ve araştırma-geliştirme faaliyetlerinin yanı sıra Karadeniz Bölgesi'nin ekonomik kalkınmasına ve Doğu Karadeniz'in sosyo-ekonomik yapısının gelişmesine öncülük etmesi misyonu çerçevesinde 1991'de Fındık Çay Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin kurulduğu belirtildi.

Üniversitenin, Ulusal Fındık Konseyi'ne üye olarak Türkiye fındığının tarımı, işleme teknolojileri ve pazarlanmasına kadar geçen süreçte konseyden destek almayı amaçladığı aktarılan açıklamada, "Konsey de bu sektörde ürünün verimini, kalitesini ve uluslararası pazar payını artırmak için üniversitemizin bu konudaki bilgi biriminden yaralanmayı amaçlamaktadır. Üniversitemiz, Ulusal Fındık Konseyi ile geniş katılımlı toplantılara katılmayı ilke olarak benimsemektedir." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, üniversitenin fındık konusunda proje ve endüstriyel bazda çalışmalar yapacağına işaret edilerek, şunlar kaydedildi:

"Bölge ve ürün şartlarına uygun fındık toplama makinesi, tasarımı ve üretimi, bölge şartlarına uygun fındık kurutma teknolojileri (makine ve süreç geliştirme) konularının projelendirilip imalatının yapılması, tıp alanında, fındığın insan sağılığı üzerindeki etkisinin değerlendirilmesi, fındığın depolanması ve pazarlanması konularında akademik çalışmalar sürdürülmekte olup bu konularda destek isteyen tüm kişi ve kuruluşlarla ortak çalışma yapılması hedeflenmektedir."

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Araştırma Geliştirme, Karadeniz Bölgesi, Karadeniz, Fındık, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

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