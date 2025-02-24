Küçükbaş Hayvan Sigortalılık Oranı Artıyor

Ekonomi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, küçükbaş hayvanlarda 2023'te yüzde 24,3 olan sigortalılık oranının geçen yıl yüzde 26,6'ya ulaştığını belirterek, "Sigortalı küçükbaş hayvan sayısının artmasıyla sektörümüz daha sağlam adımlarla büyüyecektir." dedi.

Çelik, AA muhabirine, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) uygulamalarının Türkiye'de tarım sektöründe üreticilerin kayıplardan dolayı zarara uğramaması noktasında önemli katkılar sağladığını söyledi.

TARSİM'in hem hayvancılık hem de bitkisel üretimde kapsamlı sigorta seçenekleri sunduğuna dikkati çeken Çelik, hayvancılıkta sigorta yaptırmanın yetiştiricilerin bilinçlenmesiyle doğru orantılı olduğunu ifade etti.

Çelik, son dönemde yapılan çalışmalarla küçükbaş hayvan yetiştiricilerinin sigorta konusunda daha bilgili hale geldiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

"TARSİM tarafından yapılan eğitim çalışmalarıyla yetiştiricilerimizin sigorta konusuna bakış açıları gün geçtikçe olumlu yönde gelişiyor. Bilinçlenen yetiştiricilerimizin sigorta yaptırdıklarını rakamlardan da görebiliyoruz. Küçükbaş hayvanlarda 2023'te yüzde 24,3 olan sigortalılık oranı 2024 yılında yüzde 26,6'ya ulaştı. Böylece 2023'te 12,7 milyon olarak kaydedilen sigortalı küçükbaş hayvan sayısı geçen yıl 14,6 milyona çıktı. Bu artış sektörümüz açısından oldukça değerli. Sigortalı küçükbaş hayvan sayısının artmasıyla sektörümüz daha sağlam adımlarla büyüyecektir."

"Destekler sigortalılık oranının artmasında etkili olacaktır"

Gelecek yıllarda yetiştiricilerin daha fazla bilinçlenmesiyle sigortalılık oranının daha da artacağını vurgulayan Çelik, "Bu yönde desteklerin verilmesi de sigortalılık oranın artmasında etkili olacaktır. Üreticilerimiz için bir koyun veya keçilik zarara uğramak bile çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Küçükbaş hayvancılığın tabiat olaylarının etkisi nedeniyle zor şartlar altında yapıldığına işaret eden Çelik, üreticilerin doğal afetlerin yanında yangın ve yabani hayvan tehlikesi gibi birçok sorunla başa çıkmaya çalıştığını anlattı.

Çelik, üreticilerin emeklerinin heba olmaması için sigortanın olmazsa olmaz haline geldiğini belirterek, sigorta yaptırmanın ertelenmemesi çağrısında bulundu.

Küçükbaş hayvan hayat sigortası kapsamı

Tarım ve Orman Bakanlığı kayıt sistemlerine kayıtlı koyun ve keçiler, koç ve tekeler, yapılacak risk inceleme ve değerlendirme sonucu sigortalanıyor.

Sigorta, küçükbaş hayvanlarda, her türlü hastalıklar ve gebelik, doğum veya cerrahi müdahale, kaza, vahşi hayvan saldırısı, yılan ve böcek sokması, zehirlenmeler, doğal afetler ve güneş çarpması, yangın nedeniyle oluşan zararları kapsıyor.

Küçükbaş Hayvan Hayat Sigortaları Durumu;

Yıllar Küçükbaş Hayvan Sayısı Sigortalı Küçükbaş Sayısı Sigortalılık Oranı (Yüzde) 2023 52.363.000 12.744.835 24,3 2024 54.902.668 14.591.199 26,6

Kaynak: AA