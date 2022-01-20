Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) 139'uncu Yönetim Kurulu Toplantısı, Bayburt'ta gerçekleştirildi.

Vali Cüneyt Epcim başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Erzurum Valisi Okay Memiş, Bayburt Belediye Başkanı Hükmü Pekmezci, Bayburt İl Genel Meclis Başkanı Bülent Yardımcı, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven, Bayburt Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Süleyman Seyhan, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Lütfü Yücelik ile ajans yatırım destek ofisi koordinatörleri katıldı.

Toplantı açılışında gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan Vali Cüneyt Epcim, ajansın son bir buçuk yılda iki teklif çağrısına çıktığını ve özel desteklerle de sektörü desteklediğini söyledi. Sahadan güzel geri dönüşler alındığını ifade eden Vali Epcim, "İnşaat maliyetlerinin çok arttığı, genel bütçeden yatırımlara ayrılan ödeneklerin azaldığı bir dönemde KUDAKA Valiliklerimize, belediyelere, özel idarelere, kamu kurumlarına, özel sektör şirketlerine çok değerli katkılar sunmakta. KUDAKA Genel Sekreterimize ve yönetim kurulu üyelerimize emekleri için teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Vali Epcim, toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ederek katılımcılara teşekkürlerini bildirdi.

Toplantı KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven'in ajans çalışmalarına ilişkin sunumu ile gündem maddelerinin görüşülmesinin ardından sona erdi. - BAYBURT