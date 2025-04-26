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Ekonomi

KUDAKA 2025 Teknik Destek Programı İlan Edildi

KUDAKA 2025 Teknik Destek Programı İlan Edildi

KUDAKA, yerel kalkınmaya destek sağlayacak 2025 Teknik Destek Programını duyurdu.

26.04.2025 09:22
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Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansının (KUDAKA) bölgedeki paydaşların, yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek faaliyetlerine destek sağlamak amacıyla uygulamayı planladığı 2025 Yılı Teknik Destek Programı ilan edildi.

2025 yılı teknik destek programının amacının TRA1 Düzey 2 Bölgesi'ndeki yerel yönetimlerin başta planlama çalışmaları olmak üzere bölge plan ve programlarını uygulayıcı veya yerel kalkınma kapasitesini artırıcı faaliyetleri ile Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 7/A maddesinde belirtilen başvuru sahiplerinin yerel ve bölgesel kalkınmaya katkıda bulunabilecek çalışmalarına destek sağlamak olduğu belirtildi.

Destek programı ile ilgili olarak yapılan açıklamada 2025 yılı teknik destek programının öncelikleri ise şöyle aktarıldı;

Turizmin geliştirilmesi

İşletmelerin; yönetim ve işletme uygulamalarının iyileştirilmesi, pratik sorunlarının çözüme kavuşturulması, organizasyon performansının artırılması ile yeni iş fırsatlarının ortaya çıkarılması, kooperatifleşmenin özendirilmesi, yeşil ve dijital dönüşümün teşvik edilmesi, gençlerin ve kadınların işgücüne aktif katılımlarının sağlanması aşamasında faydalı olacak eğitim ve danışmanlık hizmetleri,Turizm sektöründe çalışan yönetici ve personel ile bölgeye gelen ziyaretçilerle doğrudan temas halinde olan insan kaynağına yönelik eğitim programları, Turizm sektörünün yardımcı hizmetlerinde faaliyet gösteren farklı meslek gruplarına yönelik olarak eğitim programları, Turizm sektöründeki gelişmelere bağlı olarak ortaya çıkacak insan kaynağı açığına yönelik gençlerin de sürece dahil edilmesini öngören eğitim ve meslek edindirme kurslarının düzenlenmesi, Bölgede bulunan özellikle coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmine kazandırılması, yöresel ve doğal ürünlerin üretiminin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, Bölgede faaliyet gösteren işletmelerin ihtiyaç duyduğu AR-GE ve tasarım, toplam kalite yönetimi, dış ticaret, dijital pazarlama ile yeşil ve dijital dönüşüm, kaynak verimliliği, temiz ve yalın üretim, enerji verimliliği, atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi gibi konularda yönetim ve yatırım danışmanlığı faaliyetleri.

TRA1 Düzey 2 bölgesinde et ve süt sektörlerinin geliştirilmesi

Sektördeki işletmelere yönelik kurumsallaşma, müşteri ilişkileri yönetimi, dış ticaret, e-ticaret ve dijital pazarlama, tedarik zinciri yönetimi, tarıma dayalı sanayinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesi, kurumsal kaynak planlaması ve toplam kalite yönetimi gibi konularda danışmanlık hizmeti, Tarımsal verimliliği arttırıcı uygulamalar, tarımsal atıkların geri kazanımı ve değerlendirilmesi, hijyen-sanitasyon, bakım-besleme, sürdürülebilir üretim ve tüketim, kaynak verimliliği, eko-verimlilik (temiz üretim), yeşil ve dijital dönüşüm, markalaşma-pazarlama, akıllı tarım ve dijital tarım konularında eğitim programları, Bölgede bulunan özellikle coğrafi işaretli ürünlerin gastronomi turizmine kazandırılması, yöresel ve doğal ürünlerin üretiminin geliştirilmesine yönelik eğitim ve danışmanlık faaliyetleri, Özellikle kırsal alanda gençlere istihdama katılımı kolaylaştırıcı niteliklerin kazandırılması.

TRA1 Düzey 2 Bölgesi'nde tabii kaynaklar ve yapı malzemeleri sektörlerinin geliştirilmesi

Bölgede tabii kaynaklar ve yapı malzemeleri üretiminde AR-GE, yenilikçilik ve teknoloji kullanım seviyesinin yükseltilmesi, Tabii kaynaklar ve yapı malzemeleri sektörlerinde beşeri sermayenin geliştirilmesi ve istihdamın artırılması, Bölgede tabii kaynaklar ve yapı malzemeleri üretiminin desteklenerek üretim kapasitesinin ve katma değeri yüksek yeni ürünlerin geliştirilmesinin sağlanması.

Sektörlerde faaliyet gösteren firmaların ulusal ve uluslararası alanda rekabet edebilirliğini sağlayacak; dış ticaret ve e-ihracat, Avrupa Yeşil Mutabakatına uyum, yalın üretim, endüstriyel simbiyoz alanlarına yönelik kapasite artırıcı uygulamalar.

Kadın ve genç istihdamının arttırılması

İlk 3 öncelikte yer alan sektörlere yönelik bölgede genç ve kadın istihdamı başta olmak üzere önemli düzeyde istihdam artışı sağlayacak faaliyetler.

2025 yılı teknik destek programı kapsamında yapılabilecek faaliyet türleri

Eğitim verme, Program ve proje hazırlanmasına katkı sağlama, Danışmanlık sağlama, Geçici uzman personel görevlendirme, Lobi faaliyetleri ve uluslararası ilişkiler kurma gibi kurumsal nitelikli ve kapasite geliştirici faaliyetler.

2025 yılı teknik destek programına kimler başvurabilir?

Ajans tarafından sağlanacak teknik desteklerden Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet Destekleme Yönetmeliğinin 7/A maddesinde belirtilen aşağıdaki başvuru sahipleri yararlanabilir: Yerel yönetimler, Üniversiteler, Diğer kamu kurum ve kuruluşları, Kamu Kurumu niteliğinde meslek kuruluşları, Sivil toplum kuruluşları, Organize sanayi bölgeleri, Sanayi siteleri, Teknoparklar, Teknoloji geliştirme bölgesi yönetici şirketleri, Endüstri bölgesi yönetici şirketleri, Teknoloji transfer ofisi yönetici şirketleri, İş geliştirme merkezleri yönetici şirketleri, Birlikler ve kooperatifler, Kar amacı güden işletmeler

2025 yılı teknik destek programının bütçesi ve süresi

Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı 2025 yılı bütçesinden teknik destek faaliyetleri için ayrılan toplam yıllık tutar 9.000.000 TL'dir.

Teknik destek faaliyetleri mevcut bütçe ve personel imkanları çerçevesinde Ajans uzmanları tarafından veya hizmet alımı yoluyla sağlanabilir. Teknik desteğin hizmet alımı yoluyla sağlanması durumunda her bir teknik desteğin Ajansa toplam maliyeti danışmanlık faaliyetleri için (KDV Dahil) 400.000 TL'yi; eğitim vb. diğer faaliyetler için (KDV Dahil) 150.000 TL'yi aşamaz. Program kapsamında yararlanıcı kuruluşa herhangi bir doğrudan mali destek verilmemektedir.

Teknik Destek Başvuruları yıl boyunca sürekli alınır. Ancak başvurular, ikişer aylık dönemler halinde değerlendirilir. 2025 yılı için Nisan-Mayıs döneminden başlanarak yılsonuna kadar 5 farklı dönem için başvuru alınacaktır. Teknik destek başvuruları her bir dönemin tamamlanmasını takip eden ilk on beş iş günü içerisinde değerlendirilecektir.

Başvuru sürecinde gerekli dokümanlar ve başvuru formu öncelikle, https://kudaka.gov.tr ve https://kaysuygulama.sanayi.gov.tr adreslerinden ulaşılabilecek olan Kalkınma Ajansları Yönetim Sistemi (KAYS) üzerinden elektronik ortamda doldurulacaktır. Başvurular taahhütnamenin teslim edilmesi ile birlikte tamamlanmış olacaktır. - ERZURUM

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Kaynak: İHA

Teknoloji, Ekonomi, Ajans, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KUDAKA 2025 Teknik Destek Programı İlan Edildi - Son Dakika

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