Kulu'da 2022 yılının ilk arpa hasadı başladı - Son Dakika
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Kulu'da 2022 yılının ilk arpa hasadı başladı

22.06.2022 14:16
Kulu'da 2022 yılının ilk arpa hasadı başladı

Konya'nın Kulu ilçesinde 2022 yılının ilk arpa hasadı dualarla başladı.

Konya'nın Kulu ilçesinde 2022 yılının ilk arpa hasadı dualarla başladı.

Kulu ilçesine bağlı Bozan Mahallesi Tuz Gölü yakınlarında bulunan ekili arpa tarlasında yılın ilk hasadı dualarla başladı. Hasat programına katılan Kulu Ziraat Odası Başkanı Cengiz Öztürk, 2022 yılının ilk hasadının hayırlı olmasını dileyerek, Kulu genelinde 450 bin dekar arpa ve buğdayın hasadının yapılacağını söyledi.

Çiftçilerden Ergin Yıldız ise, hem biçerdöver sahibi olduğunu hem de çiftçilikle uğraştığını belirterek, "2022 hasat sezonunu açmış bulunmaktayız. Bu sene geçen seneye göre nispeten verim iyi tabi diğer yıllara göre biraz düşük. Her şeye rağmen yine de sap sıkıntısının yaşanmayacağı verim rekoltesinin geçen seneye göre yüksek olacağına inanıyoruz. Ayrıca çiftçilere diyeceğimiz yüzde 13 nem oranının yüksek hasat yapmamalarını, bu da lisanslı depoculukta sıkıntı yaracağını söylemek mecburiyetindeyiz. Tüm çiftçilere hayırlı, bereketli bir sezon olmasını diliyorum" dedi. - KONYA

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Kaynak: İHA

Tuz Gölü, Konya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kulu'da 2022 yılının ilk arpa hasadı başladı - Son Dakika

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