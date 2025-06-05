Kurban Kesiminde Sağlık Uyarısı - Son Dakika
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Ekonomi

Kurban Kesiminde Sağlık Uyarısı

05.06.2025 10:49
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Kurban kesimi, uzman kişilerce ve hijyenik koşullarda yapılmalı; aksi takdirde ciddi sağlık riskleri var.

Medipol Sağlık Grubu'ndan Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, kurban kesiminde sağlık açısından dikkat edilmesi gereken noktalar olduğunu vurgulayarak, kesimin uzman kişilerce, uygun koşullarda yapılmasının büyük önem taşıdığını belirtti.

Medipol'den yapılan açıklamaya göre, Kurban Bayramı, manevi bir ibadetin yanı sıra sağlık açısından da büyük özen gerektiren bir süreç.

Kurban etlerinin kesim anından itibaren uygun olmayan koşullarda işlenmesi, başta bağırsak enfeksiyonları olmak üzere birçok ciddi hastalığa da davetiye çıkarabilir.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Hüsrev Diktaş, özellikle hijyenik olmayan ortamlarda yapılan kesimlerin şarbon gibi ölümcül hastalıklara dahi yol açabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Kurban kesiminin mutlaka ehil kişiler tarafından ve hijyenik ortamlarda gerçekleştirilmesi gerektiğini aktaran Diktaş, şu bilgileri verdi:

"Kurban Bayramı'nda dini vecibemizi yerine getirirken sağlık açısından dikkat edilmesi gereken noktalar var. Özellikle çıplak etle temas sırasında şarbon gibi halk sağlığını tehdit eden enfeksiyon hastalıklarına yakalanma riski oluşabilir. Bu nedenle kesimin uzman kişilerce, uygun koşullarda yapılması büyük önem taşır."

Diktaş, yaz aylarının sıcaklığına dikkati çekerek, etlerin bozulmaması için hızlıca küçük parçalara ayrılarak uygun şekilde saklanması gerektiğini aktardı.

Kesim sonrası etlerin en geç 2 saat içinde buzdolabına alınmasının önemine işaret eden Diktaş, "Hemen tüketilmeyecekse eksi 18 derecelik derin dondurucularda muhafaza edilmeli. Aksi halde bozulmaya başlayan etler, salmonella gibi bakteriyel enfeksiyonlara yol açabilir. Bu da ishal, bulantı ve kusma gibi belirtilerle kendini gösteren salgınlara sebep olabilir." ifadelerini kullandı.

Kurban kesimi sırasında idrar teması yaşanması durumunda o etin tüketilmemesi gerektiğini vurgulayan Diktaş, "Mesane kesilmesi gibi durumlarda ete idrar bulaşabilir. Böyle bir temas varsa o etin kontrollü şekilde ayrılması, hatta hiç tüketilmemesi sağlık açısından en doğru karar olur." değerlendirmesinde bulundu.

Diktaş, sakatatların temizliğinin hayati önem taşıdığına dikkati çekerek, karaciğer, akciğer, böbrek ve beyin gibi sakatatların, bazı paraziter ve viral enfeksiyonlara neden olabildiğini, bu tür besinlerin çok iyi temizlenmesi, ardından da yüksek ısıyla ve iyi şekilde pişirilerek tüketilmesi gerektiğini, aksi halde sindirim sistemi hastalıklarının kaçınılmaz hale gelebildiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Kurban Bayramı, Ekonomi, Kurban, Sağlık, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kurban Kesiminde Sağlık Uyarısı - Son Dakika

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