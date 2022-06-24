Küresel havacılık sektörü tüm yönleriyle ICAO Sempozyumu'nda ele alınacak - Son Dakika
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Küresel havacılık sektörü tüm yönleriyle ICAO Sempozyumu'nda ele alınacak

24.06.2022 13:28
Küresel havacılık sektörü tüm yönleriyle ICAO Sempozyumu'nda ele alınacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek ICAO Küresel Uygulama Destek Sempozyumu'nda havacılık sektörünün tüm yönleriyle ele alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından 28 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek ICAO Küresel Uygulama Destek Sempozyumu'nda havacılık sektörünün tüm yönleriyle ele alınacak.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, 28 Haziran -1 Temmuz tarihleri arasında küresel havacılık sektörünün önde gelen temsilcilerinin İstanbul'da bir araya geleceği açıklandı.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün ev sahipliğinde gerçekleştirilecek ICAO Küresel Uygulama Destek Sempozyumu'nun açılışının Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu'nun katılımıyla yapılacağı ifade edilen açıklamada, sempozyumda 9 farklı oturumda 60'ı aşkın üst düzey katılımcının konuşma yapacağına vurgu yapıldı.

140 ülkeden yaklaşık bin katılımcının başvuru yaptığı sempozyumda, küresel havacılık sektörünün dünü, bugünü ve geleceğinin tüm yönleriyle ele alınacağı belirtilen açıklamada, "Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO) Genel Sekreteri Juan Carlos Salazar, 10'a yakın Bakan, Büyükelçiler, ICAO Bölge Direktörleri, Uluslararası Havacılık Kuruşlarının EASA, Eurocontrol, IATA, ACI Genel Müdür ve Başkanları, 40'dan fazla ülkenin Genel Müdürü ile çok sayıda üst sektör yöneticileri ile birlikte, akademik kurumların temsilcilerinin katılımı bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, şu ifadelere de yer verildi:

"Sempozyum ile ICAO'nun, havacılık otoritelerinin üst ve orta yöneticileri ve endüstri paydaşlarının bir araya gelerek, küresel hava taşımacılığı için güvenli, emniyetli, sürdürülebilir ve verimli bir geleceği desteklemek için en iyi uygulamaların yanı sıra en son trendler ve yenilikler hakkında bilgi ve görüş alışverişinde bulunması amaçlanıyor. Ayrıca etkinlik, ICAO'nun Teknik İşbirliği Programı ve çeşitlendirilmiş ürün ve hizmet portföyünün, ihtiyaçları nasıl karşılayabileceği hakkında derinlemesine bilgi edinmek için eşsiz bir fırsat sunacak. Ayrıca, sempozyumda Türk Havacılık sektöründeki dönüşüm ve gelişim de uluslararası örgütlere anlatılacak." - ANKARA

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Kaynak: İHA

İstanbul, 1 Temmuz, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel havacılık sektörü tüm yönleriyle ICAO Sempozyumu'nda ele alınacak - Son Dakika

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