Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu

28.06.2025 17:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, stratejilerini geliştirmeye yönelik ilerlemeye devam ettiklerini belirterek, "Suudi Arabistan güçlü bir altyapıya sahip. Ülkede 9 uluslararası liman bulunuyor" dedi.

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, stratejilerini geliştirmeye yönelik ilerlemeye devam ettiklerini belirterek, "Suudi Arabistan güçlü bir altyapıya sahip. Ülkede 9 uluslararası liman bulunuyor" dedi.

İstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda düzenlenen Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu kapsamında " Orta Doğu'nun Orta Asya ve Avrupa ile Bağlantısı Oturumu" başlıklı panel gerçekleştirildi.

Suudi Arabistan Ulaştırma Bakanı Salih el-Casir, buradaki konuşmasında, ülkesinin stratejik konumunun Asya, Afrika ve Avrupa'nın ortak noktasında bulunmasından gücünü aldığını ve ülkenin ulaştırma ve yollar konusundaki stratejisinin Suudi Arabistan'ı daha üst seviye getirmek için belirlendiğini belirtti.

Suudi Arabistan'ın güçlü bir altyapıya sahip olduğunu, ülkede 9 uluslararası liman bulunduğunu ve bunlardan en büyüğünün Cidde'deki liman olduğunu anlatan el-Casir, "Uluslararası ticaretin yüzde 13'ü bu limandan geçmektedir. Bu da uluslararası ticaretin ana damarlarında birini oluşturuyor. İkinci liman ise Arap Körfezi'ndeki Kral Abdülaziz Limanı'dır. Arap Körfezi'nin de çok önemli stratejik konumu bulunmaktadır. Birçok ihracat ürünü Arap Körfezi'nden geçmektedir." dedi.

el-Casir, sanayi ve turizm stratejilerini geliştirmek, refah seviyesini yükseltmek ve Suudi Arabistan'ı uluslararası stratejik bir konuma ulaştırmak için ülkenin ciddi bir ulaştırma ağı oluşturduğunu ifade ederek, "Suudi Arabistan'daki kara yolları yaklaşık 75 bin kilometreye ulaştırmaktadır. 19 ticari amaçlı havaalanı bulunmaktadır. Suudi Arabistan'daki demir yolları 5 bin 500 kilometre boyundadır. 450 kilometresi hızlı tren için ayrılmıştır. Özellikle Harameyn Demir Yolları Mekke'yi Medine'ye bağlayan, Cidde'den ve Kral Abdülaziz Havalimanı'ndan geçen bir hızlı tren projesidir." diye konuştu.

Stratejilerini geliştirmeye yönelik ilerlemeye devam ettiklerini aktaran el-Casir, "Özellikle demir yolları alanındaki stratejilerimiz, bunları tamamlamak, trenler arası bağlantıların güçlendirilmesi ve hızlı tren bağlantılarının hayata geçirilmesine odaklanmıştır. Bununla birlikte, havaalanlarına yönelik altyapı yatırımları ve çeşitli ürünlerin taşınmasına yönelik stratejiler de bu bütünleşmenin bir parçasıdır." ifadelerini kullandı.

el-Casir, Suudi Arabistan'ın bölgede bağlantı kurma konusunda da üzerine düşeni yaptığını ve yapmaya devam edeceğini sözlerine ekledi.

Filistin'in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa ise Filistin'in bu diyalog toplantılarına katılmasının büyük bir fırsat olduğunu kaydederek, bunun bölge halklarına ve ekonomilerine katkı sağlayacağını söyledi.

Mustafa, "Filistin meselesinin kritik bir süreçten geçtiği bu dönemde, özellikle Kudüs, Batı Şeria ve Gazze'de yaşanan gelişmeler, İsrail'in Filistin'in ulusal birliğini zayıflatma çabalarını göstermektedir. Bu durum, 1967 sınırları temelinde ve Kudüs başkent olmak üzere kurulması hedeflenen bağımsız Filistin Devleti'ne yönelik hedeflere balta vurmaktadır. Ne yazık ki Filistin, hala aralıksız süren saldırılar altında acı çekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Filistin'in devlet bazında yardıma ihtiyaç duyduğunu söyleyen Mustafa, "Bu aynı zamanda Filistin'deki altyapının gelişmesine de katkı sağlayacaktır. Benim bu sözlerim halkımızın acısından kaynaklanmaktadır ama buna rağmen umut dolu sözlerdir bunlar. " dedi.

"Bütün acılara rağmen Türkiye Cumhuriyeti'ne hükümet, halk ve lider olarak teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Aynı zamanda bizi böyle güzel ağırladıkları için ve bize sürekli destek verdikleri için de çok teşekkür ediyorum." diyen Mustafa, şöyle devam etti:

"Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a da teşekkürümü tekrar etmek istiyorum. Filistin'in yanında durması, İsrail'in karşısında durması ve sürekli bizim meselemize destek vermesinden dolayı ona tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu forumu büyük bir fırsat olarak görüyorum. Pratik çözümler konusunda umut dolu bir forum olduğunu görüyorum ve buradan çıkacak sonuçlar da Filistin'deki çabalara destek verecektir. Bağımsız ve bütünleşik bir ulaştırma sağlamak için Filistin'e destek olacaktır."

Ukrayna Topluluklar ve Bölgesel Kalkınma Bakan Yardımcısı Serhiy Derkach ise şu anda hava sahalarının kapalı olduğunu, hiçbir havaalanının çalışmadığını ve geniş çaplı işgalin başladığı ilk günden itibaren deniz limanlarının da kapatıldığını anımsatarak, tüm lojistik zincirlerin değiştiğini belirtti.

Derkach, savaşa ve tüm risklere rağmen mücadele etmeye ve çalışmaya devam ettiklerini belirterek, "Deniz yolu bağlantısı açısından, Eylül 2023'ten itibaren bir deniz koridoru açtık ve o zamandan bu yana çeşitli ülkelere toplamda 125 milyon ton mal ihraç ettik. Elbette bu giderek zorlaşıyor çünkü liman altyapımıza her gün saldırılar oluyor. Şu anda Odessa'daki üç derin deniz limanımız faal durumda, ancak bu limanlarda hasar görmüş 400'den fazla yapı var. 30 sivil gemi zarar gördü. Limanlarda sivil can kayıpları yaşandı. Bu da bize ulaşımdan söz ederken öncelikle güvenliği düşünmemiz gerektiğini gösteriyor." dedi.

Deniz yollarının kapalı olması ve demir yollarının da büyük ölçüde zorlanması nedeniyle Ukrayna'da kara yolu taşımacılığının çok daha esnek ve önemli hale geldiğini kaydeden Derkach, "Bu nedenle Avrupa Birliği üye ülkeleriyle olan tüm eski prosedürlerimizi serbestleştirdik. Türkiye'ye de teşekkür borçluyuz, kara yolu taşımacılığı için geçici bir şekilde izin şartı kaldırıldı ve bu sayede yük taşımacılığı yollar üzerinden serbestçe yapılabilir hale geldi." değerlendirmesinde bulundu.

Derkach, sınır kapılarının kapasitesini artırmanın ve prosedürlerin dijitalleştirilmesinin öneminden de bahsetti.

Güvenlik konusunun da altını çizen Derkach, "Ülkelerimiz arasındaki bağlantının sürdürülmesi tam güvenlik ve emniyet olmadan mümkün değil. Bu nedenle tüm geleceğe dönük ulaşım planlarında herkesin odağını güvenlik konusuna vermesi gerektiğini özellikle vurgulamak istiyorum." yorumunu yaptı.

Kaynak: AA

Suudi Arabistan, istanbul, Güvenlik, Politika, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Saldırılara yanıt vermeseydik savaşla karşı karşıya kalabilirdik
Fenerbahçe’de imza çıkmazı Tarih bir kez daha ertelendi Fenerbahçe'de imza çıkmazı! Tarih bir kez daha ertelendi
CHP’nin eski üç genel başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Özgür Özel’in yanında dimdik durun CHP’nin eski üç genel başkanından Kılıçdaroğlu’na çağrı: Özgür Özel’in yanında dimdik durun
Sosyal medya bunu konuşuyor Kostic’in yediği çalımı görenler şoke oldu Sosyal medya bunu konuşuyor! Kostic'in yediği çalımı görenler şoke oldu
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden atlayan iş insanı hayatını kaybetti 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nden atlayan iş insanı hayatını kaybetti
Üvey kızına dışkı yediren kadına verilen 5 yıl hapsi istinaf savcısı az buldu Üvey kızına dışkı yediren kadına verilen 5 yıl hapsi istinaf savcısı az buldu
ABD Başkanı Donald Trump: İran’ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler ABD Başkanı Donald Trump: İran'ın nükleeri ortadan kalktı, artık geri dönemezler
İstanbul merkezli 7 ilde ’casusluk’ operasyonu: 10 gözaltı İstanbul merkezli 7 ilde 'casusluk' operasyonu: 10 gözaltı
Arda Turan’dan İrfan Can Kahveci’ye kanca Arda Turan'dan İrfan Can Kahveci'ye kanca
Binlerce Bucasporlu taraftarlar kulübe borcunu kapatmak için sokağa çıkıyor Binlerce Bucasporlu taraftarlar kulübe borcunu kapatmak için sokağa çıkıyor
Antalya’nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını

16:48
Orman yangınında itfaiyecilerin ölüm kalım savaşı: Geri çık ağabey yanacağız
Orman yangınında itfaiyecilerin ölüm kalım savaşı: Geri çık ağabey yanacağız
15:22
Cumhurbaşkanı Erdoğan “müjdemiz var“ yeni kredi paketlerini duyurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan "müjdemiz var" yeni kredi paketlerini duyurdu
13:55
Kılıçdaroğlu’ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer
13:45
Adıyaman’da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
Adıyaman'da katliam gibi kaza: 4 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı
21:59
Antalyaspor’da Sinan Boztepe görevini bırakıyor
Antalyaspor'da Sinan Boztepe görevini bırakıyor
21:55
Tayfur Bingöl: Beşiktaş, ben geldim
Tayfur Bingöl: Beşiktaş, ben geldim
21:49
Yasin Öztekin’den transfer itirafı: Galatasaray’a gelmeyi çok istiyor
Yasin Öztekin'den transfer itirafı: Galatasaray'a gelmeyi çok istiyor
21:19
Kendisini ’komiser’ olarak tanıtıp, 2 milyon 440 bin lira dolandırdı
Kendisini 'komiser' olarak tanıtıp, 2 milyon 440 bin lira dolandırdı
21:10
Inter’den Barış Alper Yılmaz için teklif
Inter'den Barış Alper Yılmaz için teklif
20:25
Salda Gölü’nde 17 yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirdi
Salda Gölü'nde 17 yaşındaki genç, boğulma tehlikesi geçirdi
20:16
Fenerbahçe’den yılın bombası Osimhen için görüşmeler başladı
Fenerbahçe'den yılın bombası! Osimhen için görüşmeler başladı
20:09
Süper Lig’in gediklisi Badou Ndiaye, bu kez 1. Lig’e transfer oluyor
Süper Lig'in gediklisi Badou Ndiaye, bu kez 1. Lig'e transfer oluyor
19:57
Seyhan Baraj Gölü’ne düşen yangın söndürme uçağının enkazı çıkartıldı
Seyhan Baraj Gölü'ne düşen yangın söndürme uçağının enkazı çıkartıldı
19:55
Antalya’nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını
Antalya'nın 15 haneli 50 nüfuslu beton yapı bulunmayan 800 yıllık tarihi köyüne turist akını
19:51
Binlerce Bucasporlu taraftarlar kulübe borcunu kapatmak için sokağa çıkıyor
Binlerce Bucasporlu taraftarlar kulübe borcunu kapatmak için sokağa çıkıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.06.2025 17:44:48. #7.13#
SON DAKİKA: Küresel Ulaştırma Koridorları Forumu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.