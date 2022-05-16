Kurtalan Ekspresi'nde yazılım çözümleri üretilecek - Son Dakika
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Kurtalan Ekspresi'nde yazılım çözümleri üretilecek

16.05.2022 14:30
Kurtalan Ekspresi'nde yazılım çözümleri üretilecek

HAVELSAN'ın Kurtalan Ekspresi'nde düzenleyeceği "hackathon" etkinliğinde üniversite öğrencileri, ulaşım alanında kullanılmak üzere yazılım çözümleri geliştirecek.

HAVELSAN'ın Kurtalan Ekspresi'nde düzenleyeceği "hackathon" etkinliğinde üniversite öğrencileri, ulaşım alanında kullanılmak üzere yazılım çözümleri geliştirecek.

HAVELSAN'ın organize ettiği etkinlik, bugün, Ankara'dan hareket edecek Kurtalan Ekspresi'nde başlayacak.

Bir tren seyahatinde ilk defa yapılacak hackathon etkinliğinde 30 takımda toplam 60 üniversite öğrencisi, yol optimizasyonu, doğal dil işleme, Liman MYS (merkezi yönetim sistemi) kategorilerinde, ulaşım alanında kullanımı için yazılım çözümleri üretecek.

Etkinlikte, 3 ayrı kategoride birinci olacak ekiplere 15'er bin liralık hediye çeki ve "Demiryolları Özel Ödülü" verilecek.

Son durağı Siirt'in Kurtalan ilçesi olan tren, yol güzergahında bulunan Malatya ve Diyarbakır'da duracak, HAVELSAN ekipleri ile katılımcılar üniversite öğrencileriyle buluşacak ve çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek. Son durağa varılmasının ardından otobüslerle Siirt'e hareket edilecek, burada düzenlenecek ödül töreninde birinci olan gruplara hediyeleri takdim edilecek.

Daha sonra hackathon katılımcıları ve yöneticilerini taşıyan tren 20 Mayıs'ta Ankara'ya gelecek.

Trende HAVELSAN Yönetim Kurulu Üyesi Yüksel Aksöz, Genel Müdür Yardımcısı Ömer Özkan ve TCDD Genel Müdür Yardımcısı Şinasi Kazancıoğlu'nun da aralarında bulunduğu birçok yönetici de yer alacak.

"Hack" ve "marathon" kelimelerinin birleşiminden oluşan hackathon, yeni fikirler/ürünler yaratmak, marka/şirket tanıtımı ya da işe alımlar için düzenleniyor.

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Üniversite, Kurtalan, Ankara, Tren, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kurtalan Ekspresi'nde yazılım çözümleri üretilecek - Son Dakika


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