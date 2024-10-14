Kuru Kayısı İhracatı Yıl Sonu Hedefini Büyütüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Kuru Kayısı İhracatı Yıl Sonu Hedefini Büyütüyor

Geniş Video İzle

Malatya'dan Eylül'de 9 bin ton kuru kayısı ihraç edildi, 45 milyon dolar gelir elde edildi.

14.10.2024 11:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kuru kayısı ihracatta yüz güldürmeye devam ediyor

MALATYA - 2024 yılı Eylül ayında Malatya'dan 9 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilerek 45 milyon dolar gelir elde edildi.

Dünyadaki kuru kayısı üretiminin yüzde 85'inin yapıldığı Malatya'dan 2024 yılı Eylül ayında 9 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirilirken, buna karşılık 45 milyon dolar gelir elde edildi. Coğrafi işaret tescilli kayısıda yıl sonu ihracat hedefi ise 100 bin tona ulaşmak.

"Altı aylık hedef 50 bin ton ihracat"

6 Şubat 2023 depremlerinden etkilenen illerden biri olan Malatya'da, tüm olumsuzluklara rağmen kuru kayısı ihracatındaki hedeflerinde sapma olmadığını kaydeden Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, "Depremlerin ortaya çıkardığı bir takım olumsuzlar devam ediyor. Özellikle fabrikalarımız yüzde yüz bir kapasiteli bir üretime ulaşamadı. İnsan işgücü ihtiyacımızın çok fazla olmasına rağmen Eylül ayında 9 bin ton kuru kayısı ihracatı gerçekleştirirken, buna karşılık 45 milyon dolar gelir elde etmiş olduk. Altı aylık süreçte 50 bin ton ihracata ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışmalarımızı sürdüreceğiz." dedi

"İşçi ihtiyacı had safhada"

Sektörde iş gücü konusunda ciddi sorunlar yaşandığını ifade eden Başkan Özcan, "İşletmelerimizde şu anda işçi ihtiyacımız had safhada. Dolayısıyla kapasitemizi arttıramıyoruz. Özellikle Ekim ve Kasım ayları içerisinde yüzde yüz bir kapasiteye ulaşmak için yoğun bir şekilde çalışacağız. Bu sürede 30 bin ton civarında bir ihracat gerçekleştirebilirsek yıl sonunu da 50 bin tona yakın bir rakamla kapatmış oluruz. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz ihracat rakamların çok fazla önüne geçmiş olduk. Bir önceki yıla mukayese ile şu anda 4 bin tonun üzerinde bir rakamla önde gidiyoruz. Geçen yıl ihracatta yaşadığımız düşüşü bu yıl telafi ederek 100 bin ihracata ulaşmak için de yoğun bir şekilde çalışacağız" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Ramazan Özcan, Malatya, İhracat, Ekonomi, Güncel, Tarım, Eylül, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kuru Kayısı İhracatı Yıl Sonu Hedefini Büyütüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:39 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: 2 yılın altında ceza alanlar da cezaevine girecek
11:55 Meyve suyu, çikolataya, şeker 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu Meyve suyu, çikolataya, şeker! 17 üründe cinsel güç arttırıcı yasaklı ilaç bulundu
11:13 Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı Kadını saçlarından tutarak zorla arabaya bindirmeye çalıştı
10:30 Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL’lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak Yasa teklifinin detayları netleşti: Kartlardan 750 TL'lik kesinti her yılın 5 Ocak gününde yapılacak
09:59 Hizbullah’ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti Hizbullah'ın öldürdüğünü iddia ettiği İsrail Genelkurmay Başkanı, Golani üssünü ziyaret etti
00:00 Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı Damat dehşeti: Kayınvalidesini ve baldızını öldürdü, eşi ve kayınpederi yaralı
23:50 Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler Otomobiliyle bir çocuğun ayağını ezen adamı kalbinden bıçaklayarak öldürdüler
23:25 Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı Yeni doğmuş bebeği klozete bırakıp kaçmaya çalışan 2 Rus yakalandı
22:54 Trump’a bir suikast girişimi daha Trump'a bir suikast girişimi daha
22:35 Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu Savcının tehdit edildiği soruşturmada doktorlar için istenen ceza belli oldu
22:20 Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf’un helal sertifikası var mı Resmi açıklama geldi: Köfteci Yusuf'un helal sertifikası var mı?
21:11 Hizbullah İsrail’i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi Hizbullah İsrail'i İHA ile vurdu, Genelkurmay başkanının öldüğü iddia edildi
20:13 AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti AK Parti Burger King açılışına katılan tüm isimler için harekete geçti
20:11 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu 3. maddeyle ilgili sözleri tepki çeken Numan Kurtulmuş bu kez farklı konuştu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2024 13:07:05. #1.12#
SON DAKİKA: Kuru Kayısı İhracatı Yıl Sonu Hedefini Büyütüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.