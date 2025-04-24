Kuru Meyve Fiyatlarında Artış - Son Dakika
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Ekonomi

Kuru Meyve Fiyatlarında Artış

Kuru Meyve Fiyatlarında Artış

Eskişehir'de zirai don nedeniyle kuru meyve fiyatları iki katına çıktı, ithalat öneriliyor.

24.04.2025 13:42
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Geçtiğimiz günlerde yurdun birçok bölgesinde yaşanan zirai don olayını fırsata çevirmek isteyenler sebebi ile Eskişehir'de kuru meyve fiyatları artmaya başladı. Daha yeni ürünler çıkmadan önceki yılın fiyatları artıyor.

Geçtiğimiz günlerde yurt genelinde tarihin en büyük zirai don olaylarından birisi meydana geldi. Don afeti sonucunda birçok şehirde meyve ciddi miktarda üretim kaybı oluşurken, yaşanan olumsuz durum şimdiden tezgahlara yansımaya başladı. Eskişehir'de kuru meyve satan yapan esnaf, bazı ürünlerin fiyatlarının ikiye katlandığını ve ilerleyen günlerde etiketlerin daha da yükselebileceğini ifade etti. Özellikle kuru kayısı gibi ürünlerin fiyatlarının arttığını anlatan esnaf, fırsatçılara karşı ithalat yapılması önerisinde bulundu.

"Devlete çağrımız, fiyatlara bir düzenleme getirmeleri"

Konuyla ilgili açıklamada bulunan esnaf Ahmet Dönder, "Kuru meyvelerimiz mevcut. Şu an ülke genelinde don olayları etkili olduğu için kayısıya, gün kurusuna, elek altı kayısıya, incire, cevize, fındığa ve bademe zam geldi. Biz de maalesef bu zamları fiyatlara yansıttık. Tüketici çok sıkıntılı bir durumda, fiyatlar artması oldukça üzgün. O yüzden buradan devlete çağrımız, fiyatlara bir düzenleme getirmeleri ve bizim de elimizdeki malları satabilmemiz. Tek temennimiz bu. Mesela, kayısımız 320 liraydı, 700 TL oldu. Gün kurumuz 350 liraydı, 700 TL oldu. Gönül ister ki daha ucuza satalım. Kayısı eve götürülemeyecek kadar pahalı oldu" dedi.

"Elinde ürün olan toptancılar fiyat vermiyor"

Esnaf Enver Özdil ise "Söylediklerine göre meyveler soğuklardan yüzde 90 oranında yanmış. Şu anda elinde ürün olan toptancılar fiyat vermiyor. Çünkü yarın ne olacağı belli değil. Şimdi bizim açımızdan sıkıntı. Neden sıkıntı? Biz bu ürünleri stok yapamıyoruz. Yani bunlar günler içinde satmamız gereken ürünler olduğu için fazla stoklu çalışamıyoruz. Zannımca, 15-20 güne kadar etiket fiyatları 1-2 kat artacak. Bu ürünleri anca buzdolabında saklarsanız, bir müddet kullanabilirsiniz. 2-3 ay, belki 4 ay. Tabii bu ürünün lezzetini bozuyor. Şu anda elimizde bulunan ürünlerin fiyatlarını biz kendi karımızdan kısarak belirledik, ama tahminime göre, bu sene 500 TL'den aşağı kayısı olmayacak.

Esnaf, fırsatçılara karşı ithalat önerisinde bulundu

Kuru meyve satışı yapan aktar Koray Özkılıç ise "Dünya kayısı üretiminin büyük kısmı Türkiye'de Malatya'dan gidiyor, tıpkı fındıkta olduğu gibi. Kayısı işiyle uğraşan 7 ilçesi var. Normalde bu 7 ilçeden 3 tanesine don vurursa, 4 tanesine vurmuyordu ve bir şekilde piyasa dengeleniyordu. Maalesef bu sene 7 ilçenin tamamı dondan etkilendi. Bu yüzden otomatikman fiyatlar uçacak. Sadece kayısıda mı? Fındıkta da aynı durum var. İncirde de aynı durum var. Bunun akabinde Alaşehir'de, İzmir üzümünde de aynı durum söz konusu. Bu sene muhtemelen, eğer yurt dışından ithalat yapılmazsa kuru meyvede sıkıntı yaşayacağımız kesin. Bunu engellemenin yolu da maalesef her üründe yaptığımız gibi ithalata yönelmek." - ESKİŞEHİR

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Kaynak: İHA

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