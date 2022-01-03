Kurumsal web sitesini yenileyen Ray Sigorta, müşteri deneyimini dijitale taşıyor

Ray Sigorta'nın tasarladığı yeni web sitesi, müşteri deneyimini odağına alarak, ziyaretçilerin sigorta ihtiyaçlarını hemen anlayarak uygun ürünleri ve ipuçlarını anında ekrana getiriyor.

Ray Sigorta'dan yapılan açıklamaya göre, ihtiyaca yönelik ve kişiselleştirilmiş sigorta ürünleri sunan şirket, ürün portföyündeki yenilikçi yaklaşımını web sitesine de taşıyor.

Yeni bir tasarım anlayışı ve en son global trendlere uygun olarak yenilenen web sitesinin odağında müşteri deneyimi bulunuyor. Herkese hitap edecek tek bir format yerine, müşteriyi tanıyan ve önerilerini buna göre şekillendiren kapsamlı bir portal olarak kurgulanan web sitesi, ziyaretçilerine çok daha hızlı ve kolay kullanım imkanı sağlıyor.

Tüm mobil cihazlara uyumlu olacak şekilde geliştirilmiş olan yeni arayüzü ile ziyaretçiler bilgisayar, cep telefonu ya da tabletleri üzerinden siteye giriş yaptıklarında aynı deneyimi yaşama imkanına sahip oluyor. Müşterilerin Ray Sigorta'nın geniş ürün portföyünde yer alan tüm ürünlerle ilgili merak ettiklerini vakit kaybetmeden bulabileceği yeni web sitesinde, sigorta müşterisinden acenteye, hatta kariyerine Ray Sigorta'da devam ettirmek isteyen adaylara kadar tüm ziyaretçiler için çözümler ve öneriler yer alıyor.

Sigorta ihtiyacını anlıyor, uygun ürünü sunuyor

Ray Sigorta'nın dijital dönüşüm yatırımlarından bir yenisi olan yenilenen kurumsal web sitesinde, ziyaretçilere yol gösterici anahtar özellikler sunuluyor.

Müşterilerin sigorta ihtiyaçlarını anlamak ve kişiye yönelik en doğru çözümü sunmak için geliştirilen "Ürün Seçme Sihirbazı" sayesinde, ziyaretçinin seçtiği risklere uygun teminatlar ve bu teminatları içeren ürünler sadece birkaç "tık" ile bulunabiliyor.

Sadeleştirilen içeriği ve dinamik tasarımıyla dikkati çeken web sitesi, "Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?" sayfası ile bütün sigorta ihtiyaçları hakkında en ince detayına kadar bilgiler içeriyor. Yaşam evrelerine göre kategorize edilen başlıkları sayesinde müşterilerin aradıkları bilgilere kolay ve hızlı erişmesine imkan veren web sitesinde, sigorta seçimlerinde nelere dikkat edilmesi gerektiği gösteriliyor.

Yeni mezun olmuş bir genç ya da yeni çocuk sahibi olan bir ailenin yaşantılarının da, sigorta tercihlerinin de aynı olmayacağı dikkate alınarak oluşturulan içerikler, kolay kullanımı ve detaylı bilgi paylaşımı ile sektördeki uygulamalardan ayrışıyor.

"Hem müşterilerimizin hem de acentelerimizin memnuniyetini odağımıza alıyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ray Sigorta Genel Müdürü Koray Erdoğan, herkesin hayattaki öncelikleri ve tutkularının birbirinden ayrı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Yaşam döngüsünün kaçınılmaz bir parçası olarak hayatımızın farklı anlarında önceliklerimiz de farklıdır. Uzun zamandır profesyonel hayatın içinde, evli ve çocuklu bir kişi ile ilk kez kendi evine çıkan bir gencin öncelikleri de, sigorta ihtiyaçları da aynı olamaz. Web sitemizde yer alan 'Yaşam Evreleri' bölümü tam da bu bakış açısından doğdu. Biz sigorta konusunda hiçbir fikri olmayan kişilere bile yardımcı olabilecek bir site kurmaya çalıştık. Müşteri, kendisi için hangi ürünün daha doğru bir tercih olacağını bilmek zorunda değildir. Müşteriyi doğru yönlendirmek ve ihtiyacını tam olarak karşılamak biz sigortacıların görevidir."

Dijital dönüşümün, günün dünyasında bütünsel bir gelişimi yakalamak adına oldukça kritik olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Dijital dönüşüm, müşterilerin değişen ihtiyaçlarını karşılamak için en kritik süreçlerden biri. Bu alanda kapasitesini artırmış, yatırımlarını doğru planlamış ve yeniliklere hazır olan kurumların sahip olduğu avantajlar salgın döneminde sigortacılar ve sigortalılar tarafından çok daha net bir şekilde anlaşıldı." ifadelerini kullandı.

Ray Sigorta olarak daha dijital ve daha verimli olmak adına yaptıkları yatırımların meyvelerini toplamanın gururunu yaşadıklarını aktaran Erdoğan, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Adımlarımızı atarken hem müşterilerimizin hem de acentelerimizin memnuniyetini odağımıza alıyoruz. Örneğin, yenilenen web sitemizde, acentelerimiz için de özel içeriklerimiz var. İş ortaklarımıza yönelik duyurularımıza, şirketimizden haberlere artık bir tık ile kolayca ulaşabiliyorlar. 'Ürün Sihirbazı' ve 'Yaşam Evreleri' bölümleri, acentelerimiz adına da müşterilerini daha iyi tanımaları ve daha iyi öneriler sunabilmeleri için oldukça faydalı. Diğer yandan sitemizde en yakın acente, en yakın sağlık kuruluşu, en yakın anlaşmalı servis bölümleri, kullanımları daha kolay olacak şekilde yeniden tasarlandı. Yenilenen web sitemizde tüm iş ortaklarımız için modern, hızlı ve pratik çözümlerimizle sektördeki farkımızı ortaya koyduk."

Erdoğan, yeni web sitesini hazırlarken kurumsal bir görünümden ziyade, müşterilerin hayatına dokunacak organik içerikleri tercih ettiklerini, yeni web sitesi ile ilgili olarak mevcut ve potansiyel sigortalılara yardımcı olmayı ve Türkiye'deki sigorta bilinirliğini geliştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Hedeflerinin faydalı içeriklerle sigorta bilincinin yayılmasına destek olmak ve sektöre katkı sağlamak olduğunu belirten Erdoğan, "Müşteriler, ürünlerimizi almasa da içeriklerimizden faydalanarak sigorta ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olabilir. Kişisel ihtiyaçlara uygun terzi işi ürünler sunan dinamik bir şirket olarak, sigortalı adaylarına risklerini en doğru şekilde anlatmak ve bunları tam olarak karşılayacak ürünler sunmak birinci görevimiz." ifadelerini kullandı.