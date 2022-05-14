Kuşadası Belediyesi'nden kruvaziyer mesaisi - Son Dakika
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Kuşadası Belediyesi'nden kruvaziyer mesaisi

14.05.2022 00:57
Kuşadası Belediyesi'nden kruvaziyer mesaisi

Kuşadası Belediyesi, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte kent merkezinde gerçekleştirdiği detaylı temizlik çalışmalarına hız verdi.

Kuşadası Belediyesi, turizm sezonunun başlamasıyla birlikte kent merkezinde gerçekleştirdiği detaylı temizlik çalışmalarına hız verdi. Bu çerçevede turistik çarşılar gece mesaisi yapan ekiplerce dünyanın en büyük kruvaziyer gemilerinden biri olan 'Costa Venezia'nın' limana yanaşması öncesi köşe bucak temizlendi.

Kruvaziyer turizminin Akdeniz'deki önemli duraklarından Kuşadası'ndaki limana, İtalya bayraklı 'Costa Venezia' çoğunluğu ABD'li 908 yolcusuyla sabah saatlerinde yanaştı. 64 metre yüksekliğinde, 323 metre uzunluğunda ve 135 bin 500 groston ağırlığındaki kurvaziyerden inen turistler Kuşadası Belediye Bandosu ve halk oyunları ekibiyle karşılandı. Turistlerin birçoğu Kuşadası'nın yenilenmiş turistik çarşılarında alışveriş yaptı. Daha önce İstanbul Galataport'a da uğrayan Costa Venezia'nın ilerleyen günlerde tekrar Kuşadası'na geleceği belirtildi. Kuşadası Limanı'na Costa Cruises firmasına ait bir kruvaziyer gemisi en son 6 yıl önce yanaşmıştı.

Turizm sezonunun başlamasının ardından Kuşadası Belediyesi de kent genelinde ve merkezinde yaptığı detaylı temizlik çalışmalarını yoğunlaştırdı. Temizlik İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, gece mesaisi yaparak Costa Venezia'nın limana yanaşmasından önce Grand ve Orient Bazaar, Barbaros Hayrettin Paşa Bulvarı, Kıbrıs ve Sağlık Caddesi, Balıkçılar Meydanı, Öge, Sevgi ve Bülent Çağatay sokakları köpüklü suyla yıkadı. Yapılan detaylı temizlik çalışması çarşı esnafı tarafından memnuniyetle karşılandı. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuşadası Belediyesi'nden kruvaziyer mesaisi - Son Dakika


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