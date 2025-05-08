KÜTAF 15. Kez Açıldı

Kütahya Tarım, Hayvancılık, Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı (KÜTAF) törenle ziyarete açıldı.

4 gün sürecek olan fuarda, tarım makineleri ve ekipmanları, organik gübre, tohum ve yem ürünlerinin tanıtılacağını belirtildi.

Frig Fuarcılık Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Varol, yaptığı açıklamada, "Kütahya Tarım Fuarı bu yıl 15. kez kapılarını açtı. Pazartesi Pazarı'nda 15 bin metrekare bir alanda 250'e yakın firmamızla Tarım Fuarımızı açtık. Frig Fuarcılık olarak düzenlediğimiz bu fuarda, Ziraat Odalarımız, Tarım İl Müdürlüğümüz, Ticaret Borsamız, Tarım Kredi gibi sivil toplum örgütlerimiz ve kamu kurumlarının çok büyük katkıları var. Bu fuarda özellikle üreticilerimizi buraya almak bizi çok mutlu ediyor. 15 yıldır Kütahya'da tarım sektörünün geleneği haline geldi. Özellikle gelişen tarım teknolojisi, iklim değişikliği gibi konulardan dolayı üreticilerin bu fuarlara gerçekten ilgisi oluyor ve burada sürekli yeni teknolojileri bulabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Varol, 11 Mayıs günü sona erecek olan fuarı 100 binin üzerinde ziyaretçi hedeflediklerini ifade etti.

AK Parti Kütahya İl Başkanı Ceyda Çetin Erenler ve protokol mensupları, açılış töreni sonrası fuarı gezerek firmaların yetkililerinden ürünleri hakkında bilgi aldılar. - KÜTAHYA