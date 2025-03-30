Kütahya\'da 466 Milyon TL Destek

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Kütahya İl Koordinatörü Birsen Karaaslan, IPARD-1 ve IPARD-2 programları kapsamında Kütahya'da gerçekleştirilen yatırımlara ilişkin açıklamalarda bulundu. Karaaslan, 2012 yılından bu yana toplam 785 projeye hibe desteği sağladıklarını belirterek, "Bu kapsamda 466 milyon TL'lik bir yatırım gerçekleşti ve bunun 235 milyon TL'si kurumumuz tarafından hibe desteğiyle karşılandı" dedi.

Desteklenen projeler arasında girişimcilerin yüzde 46, kadın girişimcilerin yüzde 25 ve kooperatiflerin yüzde 7'lik paya sahip olduğunu vurgulayan Karaaslan, IPARD-2 programı ile faaliyetlerin devam ettiğini, yeni çağrılarla daha fazla projeye destek sağlanacağını ifade etti.

TKDK'nın sunduğu hibe destekleriyle kırsal kalkınmayı teşvik etmeye devam ettiklerini belirten Karaaslan, girişimcilerin bu fırsatlardan yararlanmaya davet etti. - KÜTAHYA