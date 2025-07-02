Kütahya\'da Ekonomik İş Birliği Toplantısı

Kütahya Valisi Musa Işın başkanlığındaki bir heyet, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu ve Kredi Garanti Fonu (KGF) Başkanı Erdoğan Özegen ile önemli bir toplantı gerçekleştirdi. Görüşmede, özellikle Kütahya'nın Tavşanlı ilçesi başta olmak üzere bölgenin ekonomik kalkınmasına yönelik iş birlikleri masaya yatırıldı.

Toplantıya Vali Musa Işın'ın yanı sıra Kütahya Milletvekilleri Adil Biçer ve Mehmet Demir, Tavşanlı Belediye Başkanı Ali Kemal Derin, Tavşanlı Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Davut Efe, AK Parti Tavşanlı İlçe Başkanı Himmet Özer, MHP Tavşanlı İlçe Başkanı Kürşat Öztaş, İcra Kurulu Başkanı Kağan Yamakoğlu ve Tavşanlı TSO Genel Sekreteri İbrahim Akpınar katıldı.

Görüşmede, Kredi Garanti Fonu desteklerinin Kütahya ve Tavşanlı'daki işletmeler için daha erişilebilir hale getirilmesi, bölgedeki yatırımcıların finansmana erişiminin kolaylaştırılması ve yeni ekonomik projelerin hayata geçirilmesi konuları ele alındı.

Toplantının, bölge ekonomisine ivme kazandıracak yeni iş birliklerine ve destek mekanizmalarına zemin hazırlaması bekleniyor. - KÜTAHYA