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Kütahya'da İndirim İzdihamı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde bir ev eşyası mağazasının düzenlediği özel kampanya nedeniyle sabah erken saatlerde izdiham yaşandı. Mağazanın önünde toplanan kalabalık, görevliler tarafından kontrol altına alınmaya çalışıldı. İçeri girişlerde izdihamlar yaşandı ve mağaza yetkilileri yoğun ilgi ve talepten dolayı teşekkür etti.

Kütahya\'da İndirim İzdihamı
01.01.2024 - 12:57,
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde ev eşyası satan mağaza, özel kampanya düzenleyince izdiham yaşandı. Sabah erken saatlerde içeri girmek isteyen kalabalık görevliler tarafından zor kontrol edildi.

Durak Mahallesi Emirler caddesi üzerindeki işyerinde indirimi duyanlar, sabahın erken saatlerinde mağazanın önünde toplandı. Belirlenen saatte müşteriler için açılan kapılara hücum yaşanınca, mazağa yetkilileri durumu kontrol altına almaya çalıştı. İçeri girişlerde kontrolü sağlamaya çalışan görevliler, vatandaşları onarlı gruplar halinde aldı. İçeri alımlarda adeta izdihamlar yaşandı.

Mağaza yetkilileri, "Sabah saatleri olmasına rağmen bu yoğun ilgilerinden dolayı çok teşekkür ediyoruz. Çok yoğun bir ilgi ve talep vardı, biz yetişemedik. Büyük bir izdiham yaşandı" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
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