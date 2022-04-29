Kütahya'da meyve bahçelerinde monilya hastalığı survey çalışmaları - Son Dakika
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Kütahya'da meyve bahçelerinde monilya hastalığı survey çalışmaları

29.04.2022 16:33
Kütahya'da meyve bahçelerinde monilya hastalığı survey çalışmaları

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce meyve bahçelerinde sert çekirdekli meyvelerde çiçek ve meyve monilya hastalığı survey çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Kütahya İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce meyve bahçelerinde sert çekirdekli meyvelerde çiçek ve meyve monilya hastalığı survey çalışmaları yapıldığı bildirildi.

İl Tarım Müdürlüğü Bitkisel Üretim ve Bitki Sağlığı Şube Müdürlüğü teknik personeli tarafından Bitki Sağlığı Uygulama Programı çerçevesinde meyve bahçelerinde sert çekirdekli meyvelerde çiçek ve meyve monilya hastalığı survey çalışmaları yapıldı. Üreticiler kültürel ve kimyasal mücadele yöntemleri hakkında bilgilendirildi. Üreticilerin kiraz bahçelerini kontrol etmeleri ve yağış durumunu da dikkate alarak, birinci ilaçlama çiçeklenme başlangıcında (yüzde 5-10 çiçeklenme), ikinci ilaçlama ise tam çiçeklenme (yüzde 95-100 çiçeklenme) döneminde olmak üzere, meyve döneminde ise meyvelere ben düşme döneminde ruhsatlı bitki koruma ürünleri ile ilaçlama yapmaları önerisinde bulunuldu. - KÜTAHYA

Kütahya'da meyve bahçelerinde monilya hastalığı survey çalışmaları
Kütahya'da meyve bahçelerinde monilya hastalığı survey çalışmaları
Kütahya'da meyve bahçelerinde monilya hastalığı survey çalışmaları
Kütahya'da meyve bahçelerinde monilya hastalığı survey çalışmaları

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Kütahya, Bitki, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kütahya'da meyve bahçelerinde monilya hastalığı survey çalışmaları - Son Dakika


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