Aslanapa'da hasat dönemi dualarla başladı - Son Dakika
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Aslanapa'da hasat dönemi dualarla başladı

29.07.2022 13:00
Aslanapa'da hasat dönemi dualarla başladı

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Gireği Ovasında hasat dönemi dualarla başladı.

Kütahya'nın Aslanapa ilçesi Gireği Ovasında hasat dönemi dualarla başladı.

Kütahya'nın buğday ambarı olan Aslanapa ilçesi Gireği Ovasında hasat dönemi Belediye Başkanı Gökhan Gürel, Aslanapa Çiftçi Malları Koruma Başkanı Ali İhsan Emeksiz ve çiftçilerin katıldığı törenle başladı.

Hasat döneminin çiftçilere bereketli olmasını dileyen Aslanapa Belediye Başkanı Gökhan Gürel, " Rabbim emeklerinin karşılığını versin" dedi. - KÜTAHYA

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Kaynak: İHA

Gökhan Gürel, Aslanapa, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Aslanapa'da hasat dönemi dualarla başladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Aslanapa'da hasat dönemi dualarla başladı - Son Dakika
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