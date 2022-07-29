40 bin doğumda bir meydana gelen, karnında 5 santimlik kist ile doğan bebek ameliyatla sağlığına kavuştu

Kaynak: İHA

Gökhan Gürel, Aslanapa, Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Aslanapa'da hasat dönemi dualarla başladı - Son Dakika

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