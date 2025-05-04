Kütahya Tarım Fuarı Başlıyor

Kütahya Tarım Hayvancılık Seracılık ve Süt Endüstrisi Fuarı, 8 Mayıs'ta ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak. 15 yıldır geleneksel olarak düzenlenen fuar, dört gün sürecek ve 11 Mayıs Pazar günü sona erecek.

Sanayi Bölgesi'ndeki Pazartesi Pazarı alanında gerçekleştirilecek fuara her yıl üreticiler büyük ilgi gösteriyor. Fuarın destekçileri arasında Kütahya Tarım İl Müdürlüğü, Tarım Kredi, Ziraat Odaları, Ticaret Borsası, Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası, Panko Birlik, Haykoop, Kütahya İli Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği, Kütahya Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği, TKDK, Kütahya Belediyesi ve Kütahya Valiliği yer alıyor.

Kütahya Tarım Fuarı'nın, sadece şehir içinden değil, çevre illerden de çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayarak bölgesel bir buluşma noktası haline geldiği kaydedildi. - KÜTAHYA