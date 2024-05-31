Kütahya Tavşanlı'da Kurbanlık Satışları Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

Kütahya Tavşanlı'da Kurbanlık Satışları Başladı

Kütahya Tavşanlı\'da Kurbanlık Satışları Başladı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kurulan hayvan pazarına kurbanlık hayvanlar gelmeye başladı. Satıcılar, üretim maliyetlerinin yüksek olması nedeniyle fiyatların Arife gününe kadar düşmeyeceğini belirtti. Ancak, beklenen satışların olmadığı ve şu anki fiyatlardan daha düşük satışların zor olacağı ifade edildi. Büyükbaş kurbanlık alıcılarının yer ve muhafaza sıkıntısı yaşadığı için son günlerde satışlarda hareketlilik bekleniyor.

31.05.2024 12:19
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Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde kurulan hayvan pazarına kurbanlıklar gelmeye başladı.

Yaklaşan Kurban Bayramı öncesinde halk arasında 'Cambaz' diye nitelendirilen satıcılar üretim maliyetlerinin yüksek olmasından dolayı fiyatların Arife gününe kadar düşmeyeceğini ifade ettiler.

Kurban Bayramı yaklaştıkça durgun geçen Hayvan Pazarı'ndaki hareketlilik zaman zaman artıyor.

Satıcıların ifadelerine göre beklenilen ve istenilen satışların olmadığını, fakat şu anki fiyatlardan daha aşağı satışların zor olacağını belirttiler.

Büyükbaş hayvan satıcılarından Ali Sarıca, "Hayvan fiyatlarındaki düşüş alıcıları da tedirgin ediyor. Daha da aşağı düşer mi ? düşüncesi pazarda hakim. Fakat daha aşağı düşeceğine inanmıyoruz. Şu an için bıçak kesim 400 liradan 350-370 bandında devam ediyor" dedi.

Büyükbaş kurbanlık alıcılarının yer ve muhafaza sıkıntısı olmasından dolayı, son günlerde satışlarda hareketlilik yaşanacağı düşünülüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Kütahya Tavşanlı'da Kurbanlık Satışları Başladı - Son Dakika

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