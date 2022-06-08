Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı en düşük 4,8 lira, en yüksek 5,2 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
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|Ürün
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (Anadolu)
|5,46
|5,50
|Arpa (yemlik)
|4,80
|5,20
|Et (karkas)
|58
|190
Kaynak: AA
Kütahya, Ekonomi, Son Dakika
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