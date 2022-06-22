Kütahya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Kütahya Ticaret Borsası

22.06.2022 13:43
Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı en düşük 6,20 lira, en yüksek 6,50 liradan satıldı.

Kütahya Ticaret Borsasında yemlik arpanın kilogramı en düşük 6,20 lira, en yüksek 6,50 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)
Buğday (kırmızı)6,406,40
Buğday (Anadolu)6,506,50
Arpa (yemlik)6,206,50

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Kaynak: AA

Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya Ticaret Borsası - Son Dakika

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