Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 6,70 lira, en yüksek 7,20 liradan satıldı.
Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
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|Ürün
|En Düşük (TL)
|En Yüksek (TL)
|Buğday (Anadolu)
|6,70
|7,20
|Buğday yemlik)
|5,30
|6,50
|Arpa (yemlik)
|4,90
|6,25
Kaynak: AA
Kütahya, Ekonomi, Son Dakika
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