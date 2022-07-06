Kütahya Ticaret Borsası - Son Dakika
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Kütahya Ticaret Borsası

06.07.2022 13:41
Kütahya Ticaret Borsası

Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 6,70 lira, en yüksek 7,20 liradan satıldı.

Kütahya Ticaret Borsasında, Anadolu buğdayının kilogramı en düşük 6,70 lira, en yüksek 7,20 liradan satıldı.

Borsada işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

ÜrünEn Düşük (TL)En Yüksek (TL)
Buğday (Anadolu)6,707,20
Buğday yemlik)5,306,50
Arpa (yemlik)4,906,25

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Kaynak: AA

Kütahya, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kütahya Ticaret Borsası - Son Dakika

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