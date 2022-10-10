KUTO'da mevcut başkan Serdar Akdoğan yönetimi güven tazeledi - Son Dakika
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KUTO'da mevcut başkan Serdar Akdoğan yönetimi güven tazeledi

10.10.2022 14:20
KUTO'da mevcut başkan Serdar Akdoğan yönetimi güven tazeledi

Kuşadası Ticaret Odası'nda tek liste ile yapılan Organ Seçimleri' nde mevcut başkan Serdar Akdoğan yönetimi güven tazeledi.

Kuşadası Ticaret Odası'nda tek liste ile yapılan Organ Seçimleri' nde mevcut başkan Serdar Akdoğan yönetimi güven tazeledi.

Kuşadası Ticaret Odası hizmet binasında 11 Meslek Grubunda gerçekleşen seçimlerde 30 Meclis üyesi ve 71 komite üyesi seçildi. Organ Seçimlerinde güven tazeleyen mevcut Başkan Serdar Akdoğan, tek liste olmasına rağmen seçime yoğun ilgi gösteren Kuşadası Ticaret Odası üyelerine teşekkür ederek; "Sonuçların ilçemize hayırlı olmasını diliyoruz. Bir dönem daha göreve gelerek aldığımız sorumluluğu tüm arkadaşlarımla birlikte üyelerimiz ve Kuşadası için en iyi şekilde yerine getirecek ve Kuşadası için hep birlikte güçlü olmaya devam edeceğiz" dedi.

Birlik ve beraberlik havasında geçen seçimlerin ardından Kuşadası Ticaret Odası'nda kesinleşmiş sonuçların gelmesiyle birlikte 15 Ekim 2022 Cumartesi günü yönetim kurulu başkanı, yönetim kurulu, meclis başkanlık divanı, TOBB delegeleri ve disiplin kurulu seçimleri yapılacak. - AYDIN

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Kaynak: İHA

Serdar Akdoğan, Kuşadası, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi KUTO'da mevcut başkan Serdar Akdoğan yönetimi güven tazeledi - Son Dakika

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