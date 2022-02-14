Üye Girişi
Kuzey Amerika'nın en önemli mutfak ve banyo fuarında Türk markası göz doldurdu - Son Dakika

Kuzey Amerika'nın en önemli mutfak ve banyo fuarında Türk markası göz doldurdu

14.02.2022 10:55
Kuzey Amerika'nın en önemli mutfak ve banyo fuarında Türk markası göz doldurdu

Orlando'da düzenlenen Kuzey Amerika'nın en önemli mutfak ve banyo ürünleri fuarına 60 ülkeden 400'e yakın marka katıldı.

Orlando'da düzenlenen Kuzey Amerika'nın en önemli mutfak ve banyo ürünleri fuarına 60 ülkeden 400'e yakın marka katıldı. 60 binden fazla profesyonelin ziyaret ettiği Mutfak ve Banyo Endüstrileri Fuarı'nda (KBIS) kompoze yüzeyler sektöründe Türkiye'yi temsil eden tek marka Coante oldu.

Orlando'da 8-10 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Mutfak ve Banyo Endüstrileri Fuarı'na (KBIS) bu yıl 60 ülkeden 369 marka katılım gösterdi. Teknoloji ve tasarım ile birleştirerek 4 yılda pazar lideri olmayı başaran Coante, kompoze yüzeyler sektöründe fuara katılan tek Türk firması oldu. Doğanın en sert minerallerinden birisi olan kuvarsı dünyanın en gelişmiş Breton teknolojisiyle bir araya getirerek mutfak, banyo tezgahı, merdiven gibi alanlarda kullanılmak üzere estetik ürünler üreten Coante, Kuzey Amerika'nın sektördeki en önemli fuarında klasik ürünlerinin yanı sıra yeni "Ultra Serisi"ni de tanıttı.

"17 ülkeye ihracat yapıyoruz"

Kompoze taş sektörünün pek çok ülkede hızla büyümesi nedeniyle yurt dışı fuarlara önem verdiklerini belirten Coante Quartz Surfaces Genel Müdürü Kenan Erdem, "Artık doğallık, hijyen, sağlamlık ve tasarım özellikleri ile öne çıkan kuvars yüzeyler tüm dünyada giderek daha fazla talep görüyor. 4 sene gibi kısa bir süre içinde Türkiye'de pazar lideri olmamızın yanı sıra, 17 ülkeye de ihracat yapıyoruz. Bu sayıyı artırmak için pandemi süreci ve diğer krizlere rağmen faaliyetlerimize hız kesmeden devam ediyoruz. KBIS, en son trendlerin, teknolojilerin ve tasarımların sergilendiği, ilham verici, etkileşimli bir platform olduğu için sektörümüz adına Türkiye'yi burada temsil etmekten gurur duyuyoruz" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500

Kuzey Amerika, İhracat, Türkiye, Türk, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Kuzey Amerika'nın en önemli mutfak ve banyo fuarında Türk markası göz doldurdu - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:50 Yastık altı altın için kuyumcu-rafineri-banka arasında 'üçlü teyit' sistemi
10:44 Ormana odun kesmeye giren köylü, şehir efsanesi ağlayan kadınla karşılaşınca şaşkınlığa uğradı!
10:43 Manukyan'ın dairelerini sahte belgelerle akrabalarına peşkeş çekti! Kaymakamlık müdüründen vurgun
10:42 İbranice el yazması kitabı 300 bin TL'ye satmak isteyen 3 suçlu kıskıvrak yakalandı
10:39 Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca vaka sayısı en çok artan 10 ili paylaştı
10:39 Halk savaşa hazırlanıyor! Ordu, genç yaşlı demeden halka askeri eğitim vermeyi sürdürüyor
09:48 Fiyatı artınca önlem kaçınılmaz oldu! Asma kilit takılı peçetelik dikkat çekiyor
10:02 Faili meçhul cinayete kurban gittiler! Evlatları her 14 Şubat'ta yanlarına gidiyor
10:22 Aralarına aldıkları arkadaşlarına silah çekip, kaskla vurdular
10:13 Uzunlar ittifakı! Mardinli Kösen'den Karabüklü Rumeysa'ya çağrı: Türkiye'yi birlikte tanıtalım
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.02.2022 11:04:06. #1.12#
SON DAKİKA: Kuzey Amerika'nın en önemli mutfak ve banyo fuarında Türk markası göz doldurdu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement